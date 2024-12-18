Річ у тім, що дівчина приїхала в Україну на свята. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Єфросиніної.
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Так, знаменитість опублікувала кадри з зустрічі з донькою. Маша міцно обійняла Нану, коли та приїхала додому.
Третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сім'ї. Сьогодні (17 грудня – 24 Канал) плюс донька,
– зазначила телеведуча.
Вона додала, що "залишилося намріяти Тимура".
Маша Єфросиніна показала зустріч з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Для довідки! Чоловік Маші Єфросиніної служить у ЗСУ та закріплений за київським підрозділом. Тимур Хромаєв є замісником командира роти з озброєння.
Що відомо про доньку Маші Єфросиніної
- Нана народилася 16 лютого 2004 року.
- У 2021 році дівчина переїхала з України до Канади, де навчалася в коледжі. Однак через пандемію та коронавірусні обмеження закінчила навчання екстерном.
- Після цього Нана вирішила здобувати освіту в Європі, тому вступила до університету в Нідерландах.
- Попри те, що її мати — відома телеведуча, Нана свідомо уникає публічності. Вона вважає, що популярність обмежує особисту свободу та створює додатковий тиск на приватне життя. Маша Єфросиніна всіляко підтримує позицію доньки.