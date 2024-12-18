Річ у тім, що дівчина приїхала в Україну на свята. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Єфросиніної.

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Так, знаменитість опублікувала кадри з зустрічі з донькою. Маша міцно обійняла Нану, коли та приїхала додому.

Третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сім'ї. Сьогодні (17 грудня – 24 Канал) плюс донька,

– зазначила телеведуча.

Вона додала, що "залишилося намріяти Тимура".



Маша Єфросиніна показала зустріч з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Чоловік Маші Єфросиніної служить у ЗСУ та закріплений за київським підрозділом. Тимур Хромаєв є замісником командира роти з озброєння.

Що відомо про доньку Маші Єфросиніної