Виконавиця показала, який вигляд мала до схуднення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Олі Полякової.

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Артистка виставила колаж з двох світлин. На одному з кадрів співачка постає у чорно-білій сукні, на іншому – в лосинах та короткому топі.

Сама не вірю, що це була я... Але я це виправила і пишаюся своїм результатом. Погляньте на мою трансформацію,

– поділилась виконавиця.



Оля Полякова показала, як схудла / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зірка у своєму інстаграмі часто показує, як займається спортом та дотримується збалансованого харчування.

Зауважимо, раніше про схуднення також розповідала подруга Олі Полякової, телеведуча Маша Єфросиніна. Вона зізнавалася, що її максимальна вага була 86 кілограмів. До сьогодні Марія наполегливо працює, щоб мати тіло в якому почувається впевнено. Зірка слідкує за харчуванням, займається спортом і старається позитивно ставитися до себе, інших людей і до життя. Водночас телеведуча закликає людей спершу звернутися до фахівців, як-от ендокринолога, гінеколога та інших лікарів, які зможуть комплексно допомогти розв'язувати проблему з зайвими кілограмами.