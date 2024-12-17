Show 24 розповість про українські зіркові пари, розлучення яких стали несподіванкою для шанувальників та предметом для обговорень в мережі. На жаль, їм не вдалося зберегти кохання та стосунки у 2024 році.

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Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару

Акторське подружжя прожило разом близько 10 років, а у 2021 році вони відсвяткували весілля. Однак у березні пара оголосила про розлучення. Вони вирішили піти різними шляхами. Щодо причин розриву не висловилися ні Анастасія, ні Григорій.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,

– повідомили актори.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Анна Саліванчук та Олександр Божко

Українська акторка та народний депутат перебували у шлюбі близько 8 років. У березні Анна повідомила про розлучення, яке насправді сталося ще навесні 2023 року. Через кілька місяців вона вперше зізналась, що стало причиною. За словами актриси, у житті вона ставила дітей на перше місце, що й стало її помилкою.

Одна з причин мого розлучення – це те, що у мене чоловік не був на другому місці, а я не була на першому. У мене були діти. І зараз так само залишилися діти. Я не люблю себе настільки, наскільки повинна любити себе жінка,

– розповіла Анна Саліванчук.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко

Співачка у квітні повідомила, що її стосунки з чоловіком завершилися "без драми і потрясінь". Санта Дімопулос та бізнесмен Ігор Кучеренко перебували у шлюбі близько 11 років, у них народилась донька Софія.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір,

– повідомляла артистка.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Анна Сагайдачна та Євген Третяк

Зірка серіалу "Кріпосна" розлучилась ще минулого року. Але повідомила про це публічно лише у 2024. Пара була у стосунках близько 5 років, у них народився син.

Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма – це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди,

– поділилась зірка.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Зараз Анна Сагайдачна перебуває у нових відносинах і, ймовірно, заручена. Акторка нещодавно зізналась, що вагітна – вона вдруге готується стати мамою.

Максим Девізоров і Світлана Гордієнко

Фото цієї пари облетіли соцмережі на початку повномасштабного вторгнення. Актор та військовий зробив Світлані пропозицію перед тим, як їхати на фронт, а у травні вони одружилися. Однак вже у 2024 році Гордієнко повідомила про розлучення.

Сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я". Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна,

– писала тоді Світлана.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Андрій Бєдняков й Анастасія Коротка

Шоумен та гумористка вирішили розлучитися після 10 років у шлюбі та 16 років у стосунках. У шлюбі в парі народилось двоє дітей. Андрій Бєдняков натякнув, що причиною розриву стала відстань, адже через повномасштабне вторгнення Анастасія поїхала з донькою у США, там народився і їхній син.

Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!

– повідомила Анастасія Коротка.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

PARFENIUK і Сімбочка

Український співак Ілля Парфенюк та тікток-зірка Сімбочка заручилися у липні 2023 року. 31 березня у них народилась донька, яку назвали Софією. Однак стосунки вберегти не вдалося. У листопаді зіркова пара повідомила про розрив. Їхні відносили завершуються на дружній ноті, тож Сімбочка дозволятиме екснареченому бачитися з донькою.

Ми дуже любимо один одного, бо є через кого. Але для збереження нашого морального і духовного здоровʼя, щоб могти працювати, творити, жити – треба краще відпустити,

– оголосила пара.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок

Альона та Олександр Гудкові

Засновниця "Куражу" розлучилась з чоловіком після 10 років стосунків. За час спільного життя вони побудували бізнес, створили дім та стали батьками двох дітей. Однак їм довелося розійтися, щоб рухатися далі.

Виходити заміж чи розлучатися треба з правильними людьми, щоб після зміни статусу залишитись опорою одне для одного. Для нас це про стосунки точно, але в іншій ролі. І в тому числі приклад для наших дітей, як у складні моменти життя можна залишатись командою і підтримувати одне одного,

– поділилася Альона Гудкова.



Зіркові розлучення 2024 / Фото з інстаграму зірок