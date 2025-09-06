Трек уже доступен на всех цифровых площадках. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Поляковой.

В клипе Оля Полякова и Маша Ефросинина показывают, как иногда важно отложить работу и дела, чтобы прожить момент "на полную", и для этого не нужен повод. Они проводят вместе день, наполненный легкостью и смехом и свободой.

Иногда нам обоим нужно просто сказать: "Стоп!" – и украсть друг друга из ежедневной суеты. Этот клип о том, как круто быть собой и наслаждаться моментом,

– поделилась Полякова.

Песня "Украла" – о дерзкой откровенности женщины, которая не боится проявлять свои желания. Это история о решительности и свободе чувств. Клип посвящен женской дружбе, легкости, умению всегда оставаться девочками.

Реакция сети

"Неожиданно увидеть Машу в клипе".

"Это поджог! Девчонки, вы крутые. Смотришь клип и к вам в машину хочется".

"Ой, какой классный клип. Оля поднимается на более высокий уровень каждый раз. Вы – молодец".

"Такой вайбовый клип! Неожиданный ход. Очень крутой клип и песня супер!"

"Девушки, вы просто шикарные. Маша – это не только ведущая, но и артистка".

"Вау, у меня мурашки. Какие вы драйвовые, красивые, сексуальные, сколько у вас жизни".

