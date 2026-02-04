Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Водночас Кажанна наголосила, що обов'язково виступить у Києві, Івано-Франківську, Львові та Вінниці.

У дописі Кажанна пояснила, що концерти в Одесі, Дніпрі та Полтаві скасовані з технічних причин. Щоб повернути кошти за квитки, потрібно звернутися до квиткового оператора, в якого вони були придбані.

Було важко ухвалити це рішення, але воно необхідне. Ми ще обов'язково зустрінемось,

– написала Кажанна.

Пізніше у сториз співачка зізналась, що не виступить у трьох містах України через низькі продажі квитків.

Це та причина, з якої краще брати квитки на улюбленого артиста одразу, а не за день. Багато майданчиків оцінюють продажі задовго до концерту, і треба гарантії, що він збереться. Ну, і загалом, людям зараз не до концертів, розумію,

– зазначила вона.

Кажанна пояснила, чому скасувала концерти / Скриншот з інстаграму співачки

Для довідки! Концерт Кажанни у Києві відбудеться 13 лютого, в Івано-Франківську – 16 лютого, у Львові – 17 лютого, у Вінниці – 23 лютого. Квитки можна придбати на сайті teatr.org.ua.

