Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме. В то же время Кажанна отметила, что обязательно выступит в Киеве, Ивано-Франковске, Львове и Виннице.

В заметке Кажанна объяснила, что концерты в Одессе, Днепре и Полтаве отменены по техническим причинам. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обратиться к билетному оператору, у которого они были приобретены.

Было трудно принять это решение, но оно необходимо. Мы еще обязательно встретимся,

– написала Кажанна.

Позже в сториз певица призналась, что не выступит в трех городах Украины из-за низких продаж билетов.

Это та причина, по которой лучше брать билеты на любимого артиста сразу, а не за день. Многие площадки оценивают продажи задолго до концерта, и надо гарантии, что он соберется. Ну, и вообще, людям сейчас не до концертов, понимаю,

– отметила она.

Кажанна объяснила, почему отменила концерты / Скриншот из инстаграма певицы

Для справки! Концерт Кажанны в Киеве состоится 13 февраля, в Ивано-Франковске – 16 февраля, во Львове – 17 февраля, в Виннице – 23 февраля. Билеты можно приобрести на сайте teatr.org.ua.

