Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме. В то же время Кажанна отметила, что обязательно выступит в Киеве, Ивано-Франковске, Львове и Виннице.
В заметке Кажанна объяснила, что концерты в Одессе, Днепре и Полтаве отменены по техническим причинам. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обратиться к билетному оператору, у которого они были приобретены.
Было трудно принять это решение, но оно необходимо. Мы еще обязательно встретимся,
– написала Кажанна.
Позже в сториз певица призналась, что не выступит в трех городах Украины из-за низких продаж билетов.
Это та причина, по которой лучше брать билеты на любимого артиста сразу, а не за день. Многие площадки оценивают продажи задолго до концерта, и надо гарантии, что он соберется. Ну, и вообще, людям сейчас не до концертов, понимаю,
– отметила она.
Кажанна объяснила, почему отменила концерты / Скриншот из инстаграма певицы
Для справки! Концерт Кажанны в Киеве состоится 13 февраля, в Ивано-Франковске – 16 февраля, во Львове – 17 февраля, в Виннице – 23 февраля. Билеты можно приобрести на сайте teatr.org.ua.
Что известно о скандале между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC?
В январе Кажанна призналась, что получила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC. Певица добавила, что у нее нет желания вести публичную деятельность и писать музыку.
Позже певица назвала контракт с компанией "рабским". По словам девушки, лейбл давил на нее, задерживал выплаты, принуждал к новому соглашению и приписывал долги.
Позже лейбл сообщил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной. Команда утверждает, что полностью финансировала проект и за два года не вышла в плюс. Также представители NOVA MUSIC заявили, что работали с артисткой корректно, с уважением к ее творчеству и поддерживала ее профессиональное развитие. Хотя, по их словам, сама Кажанна иногда "давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".
1 февраля лейбл объявил, что официально завершил сотрудничество с артисткой. Все финансовые и правовые вопросы были решены на переговорах. Команда предоставила Кажанне детализированную отчетность за весь период сотрудничества.
Певица также получила: дистрибуцию бэк-каталога; всю долю имущественных прав, которая принадлежала лейблу, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках сотрудничества; все доступы – логины, пароли, администраторские права – к соответствующим платформам и страницам.
Лейбл не претендует на какие-либо права на торговую марку и признает Кажанну единственной правообладательницей.