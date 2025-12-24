В подборке 24 Канала – самые громкие потери 2025 года среди мировых знаменитостей. Они были не просто звездами, а символами своих эпох. Их роли и творчество меняли представление о кино, а песни становились саундтреками поколений.

Алиса и Эллен Кесслер

Немецкие близняшки-артистки ушли из жизни 17 ноября в возрасте 89 лет. Они были особенно популярными в 1960-х годах, а в 1959 представляли Западную Германию на Евровидении. Женщины решили совершить ассистированный суицид (его осуществляют в присутствии врача; в Германии это разрешено с 2019 года).



Потери года / Фото Getty Images

Элизабет Франц

Американская актриса была звездой культового сериала "Девушки Гилмор". В последние годы она боролась с онкологией. 4 ноября Элизабет Франц ушла из жизни в своем доме. По словам мужа актрисы, главной причиной смерти могла стать реакция на таблетки, которые она принимала для лечения.



Потери года / Кадр из сериала

Дайан Ледд

Дайан Ледд трижды была номинирована на Оскар и больше всего запомнилась как звезда фильма "Дикие сердцем". Она умерла в возрасте 89 лет, проведя последние дни дома в Калифорнии. Доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти.



Потери года / Фото Getty Images

Джун Локхарт

23 октября ушла из жизни Джун Локхарт – американская ведущая, актриса и звезда фильмов "Лесси" и "Затерянные в космосе". Еще в июне она отметила свое 100-летие. Карьера Джун Локхарт продолжалась почти 90 лет. За это она получила 2 звезды на Голливудской аллее славы: одну за успехи в кино, вторую – за телевидение.



Потери года / Фото Getty Images

Саманта Эггар

Актриса получила славу после съемок в фильмах "Коллекционер и Доктор Дулиттл". Ей было 86 лет, последнее время звезда боролась с болезнью. 15 октября Саманта Эггар отошла в вечность, тихо и спокойно в кругу семьи.



Потери года / Фото с фейсбука актрисы

Дайан Китон

Это легендарная актриса, продюсер и режиссер. Многократная номинантка на Оскар и победительница премии за роль в фильме "Энни Холл". Дайан Китон показала себя как универсальная актриса, а в последние годы жизни издала несколько книг и занималась фотографией.



Потери года / Фото Getty Images

Клаудия Кардинале

Итальянская актриса умерла в возрасте 87 лет. За годы карьеры она снялась в фильмах культовых итальянских режиссеров: Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и других. Наибольшую известность ей принесли ленты "Однажды на Диком Западе" и "Розовая пантера".



Потери года / Кадр из фильма

Роберт Редфорд

16 сентября отошел в вечность Роберт Редфорд – актер и оскароносный режиссер. Ему было 89 лет. Актер ушел из жизни в своем доме в горах Юты, а рядом было его ближайшее окружение.



Потери года / Фото Getty Images

Герцогиня Кентская

Герцогиня Кентская Кэтрин была старейшим членом британской королевской семьи. Это жена принца Эдварда, двоюродного брата Елизаветы II. Герцогиня активно занималась благотворительностью: поддерживала музыкальные организации и даже преподавала музыку в начальной школе.



Потери года / Фото из инстаграма королевской семьи

Джорджо Армани

Легендарный итальянский дизайнер ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Причиной смерти стала легочная инфекция, с которой Джорджо Армани боролся в последние годы жизни. Он попал в больницу и проходил лечение. Последний раз модельер выходил на публику в мае, когда открыл выставку по случаю 20-летия Armani Privé.



Потери года / Фото Getty Images

Теренс Стэмп

Британский актер был известен благодаря ролям в фильмах "Супермен", "Всегда говори "Да", "Дом странных детей мисс Сапсан" и многих других. Он ушел из жизни в 87 лет 17 августа. Теренс Стэмп оставил после себя большое творческое наследие.



Потери года / Фото Getty Images

Оззи Осборн

Легендарный музыкант, лидер группы Black Sabbath, крестный отец хэви-метала умер в возрасте 76 лет 22 июля. В 2020 году Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, которую вызвали травмы шеи и спины. Последние годы он почти не появлялся на публике.

Буквально за несколько недель до смерти Оззи Осборн выступил с прощальным концертом на фестивале Back To The Beginning в Бирмингеме. За годы карьеры музыканта дважды ввели в Зал славы музыки Великобритании и США, а его вклад в рок-музыку – неоценим.



Потери года / Фото из инстаграма звезды

Галк Хоган

Галк Хоган – легенда реслинга, 12-кратный чемпион мира в тяжелом весе и американский актер. Он умер в 71 год из-за остановки сердца. Поговаривали, что знаменитость находился в коме, хотя жена утверждала, что он восстанавливается после операций. Благодаря Галку Гогану реслинг из профессионального вида спорта стал развлекательным.



Потери года / Фото из инстаграма звезды

Конни Фрэнсис

Благодаря тиктоку песня Pretty Little Baby в этом году получила вторую жизнь. Но мало кто знает, что его автором является Конни Фрэнсис – американская певица, которая получила популярность в 1950-1960-х годах. Артистка ушла из жизни 16 июля, ей было 88 лет.



Потери года / Фото с фейсбука звезды

Вэл Килмер

Американского актера Вэла Килмера больше всего знают благодаря главной роли в фильме "Бэтмен навсегда", также он сыграл Джима Моррисона в фильме "Дорз". Всего за годы жизни Вэл Килмер снялся в более 80 лентах.

В 2014 году у актера диагностировали рак горла, однако ему удалось выздороветь. Но через три года болезнь вернулась. 1 апреля Вэл Килмер умер.



Потери года / Фото Getty Images

Памела Бах

Американская актриса и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа совершила самоубийство в возрасте 62 лет. Врачи прибыли в дом Памелы Бах 5 марта и констатировали огнестрельное ранение в голову. Звезда известна фильмами "Бойцовская рыбка" и сериалом "Спасатели Малибу".



Потери года / Фото Getty Images

Джин Хэкмен и Бетси Аракава

Актер и его жена-пианистка умерли в собственном доме в Санта-Фе. Об этом стало известно 27 февраля, когда обнаружили их тела. По данным судебно-медицинской экспертизы, Джин Гекмен умер из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а его жена ушла из жизни на неделю раньше. Причиной стал хантавирус.



Потери года / Фото Getty Images

Мишель Трахтенберг

Американская актриса с украинскими корнями умерла в 39 лет. Она известна ролями в лентах "Евротур" и "Баффи – истребительница вампиров". Ее тело обнаружили 26 февраля в жилом комплексе в Нью-Йорке. Перед смертью Мишель Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.

О причинах были разные версии: в сети обсуждали тревожные сообщения актрисы, ее похудения и вероятные зависимости. И официальная причина смерти установлена – Мишель ушла из жизни естественно из-за осложнений, вызванных диабетом.



Потери года / Фото из инстаграма звезды

Дэвид Линч

Культовый американский режиссер, автор "Твин Пикса" и "Синего бархата", умер в возрасте 78 лет 16 января. Летом прошлого года он впервые рассказал, что болеет эмфиземой – хронической болезнью, затрудняющей дыхание. Ее вызвала плохая привычка Дэвида Линча – он много курил.

Сюрреализм, мрачная атмосфера – узнаваемый и неповторимый стиль режиссера сделал большой вклад в киноиндустрию. К слову, в 2022 году Дэвид Линч поддержал Украину.



Потери года / Фото с фейсбука звезды