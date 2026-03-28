Артистка возобновила свою страницу в инстаграме, которую ранее удалила на фоне инцидента. На это обратило внимание издание Billboard.
Бритни опубликовала видео, где танцует перед зеркалом вместе со своим 19-летним сыном Джейденом Федерлайном, а также поблагодарила фанатов за поддержку.
Спасибо вам, друзья, за всю вашу поддержку. Проводить время с семьей и близкими – это настоящее благословение! Оставайтесь добрыми,
– написала певица.
К слову, ранее бывший ассистент и давний друг артистки Шон Филипс в комментарии для E! News отметил, что, несмотря на ситуацию с задержанием, у исполнительницы все в порядке.
Что известно о задержании Бритни Спирс?
- Это произошло вечером 4 марта. Певицу арестовали правоохранители Калифорнийского дорожного патруля.
- Судебное заседание по делу артистки назначено на 4 мая.
- В то же время, как сообщает Daily Mail, Бритни Спирс уже более трех недель не употребляет алкоголь. Кроме того, она регулярно посещает встречи Анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе.
- Представитель певицы подчеркнул, что в дальнейшем она намерена соблюдать закон.