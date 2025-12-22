Социальная сеть Threads (тредс) – это словно аналог Twitter от компании Meta, ведь здесь так же акцент на текстовых сообщениях и публикациях. Аккаунт в Threads подвязан к странице в инстаграме, что довольно удобно. Если в Instagram люди обычно показывают себя с лучшей стороны, выкладывают лучшие моменты, то в тредсе в основном шутки, короткие рассказы о забавных ситуациях, мемы, просьбы о советах и многое другое, пишет 24 Канал.

Коротко о тредс в 2025 году

В тредс начали регистрироваться еще в 2023, но только в этом году эта соцсеть по-настоящему "раскрутилась" в Украине. Здесь запускают челленджи, взаимодействуют и обсуждают актуальные темы.

Это платформа для всех – и для брендов, которые хотят продать свой продукт, и для экспертов. Место найдется и для личных блогов, где захочется просто делиться мыслями или подискутировать на любую тему.

Бренды действительно используют тредс на все 100 процентов: Новая Почта, Укрпочта, Укрзализныця, Уклон и другие шутят или рассказывают трогательные истории (к тому же такая доступность позволяет пользователям жаловаться на то, что их не устраивает, просто в соцсети).

Бренды в тредсе / Скриншоты из соцсети

Немало звезд тоже не обходят тредс – Григорий Решетник напоминает каждому о новом выпуске "Холостяка", Владимир Дантес шутит на актуальные темы, а Александр Педан вспоминает истории со времен "Подъема".

Украинские звезды в тредсе / Скриншоты из соцсети

Писатель Илларион Павлюк превратил свою страницу в тредс на промо новой книги "Книга Эмиля". Он откликался на первые отзывы и отвечал даже тем, кто писал просто ради любопытства – напишет ли им в комментариях любимый писатель.

Что говорят звезды? Эксклюзивный комментарий Александра Педана и Вадима Олейника

Александр Педан – один из активных пользователей тредса. В комментарии 24 Каналу ведущий поделился, что ему понравилось в этой соцсети и почему, по его мнению, тредс стал таким популярным среди украинцев.

Украинцы – это сейчас эталон демократии в мире, эталон свободы слова. Тредс зашел только потому, что ты имеешь возможность говорить все, что хочешь, кому хочешь. Мы, украинцы, это любим. Здесь нет разделения: звезды, не звезды, – все равны. Поэтому классно, что есть возможность выражать свое мнение на все 100%,

– поделился шоумен.

Александр Педан признался, что больше всего за время пользования тредсом ему понравилось то, как поддерживают украинские бизнесы и компании во время отключений света и проблем с электроэнергией. Например, после обстрелов пользователи тегают ДТЭК и благодарят работников за свет.

Ведущий добавил, что его аудитория в инстаграме и тредси максимально разная. Интересно то, что те, кто больше сидят в этой соцсети, любят не только скролить, но и читать.

Это очень круто! Она с чувством юмора, местами требовательна, но очень интересна. Прямая как дверь, пишет и говорит, что хочет, местами агрессивная, но это все равно – моя аудитория. Мне нравится каждый и каждая, кто там есть. Просто надо понять правила Threads: там больше подколов, а люди, которые не понимают, думают, что она токсична. А на самом деле, я думаю, она просто более стебная,

– отметил Александр Педан.

Вадим Олейник в свою очередь заметил, что пользователи тредса – настоящие. Ему нравится то, что и медийные личности остаются самими собой и делятся честными мыслями и эмоциями.

Тредс напоминает большое общежитие, где есть разные комнаты с совершенно разными людьми. Все выходят "на курилку", без лишней культуры – все максимально честно, с эмоциями, с матами, со всеми настоящими реакциями. И именно эта открытость и искренность делает платформу интересной, – считает певец.

По мнению Вадима Олейника, тредс – это соцсеть, где надо уметь вести диалог, быть интересным. Артист уверен, что у тредс есть шансы развиваться и стать настоящей социальной платформой.

"По моему мнению, главное - это "трушность". Когда я что-то постил, иногда просто бушевала волна эмоций – не хейта, а настоящих реакций людей. Они бывают разные: кто-то сегодня в хорошем настроении, кто-то плохом, и ты чувствуешь это в их комментариях. Это очень интересно и живо, – поделился Вадим Олейник.

Вот что еще говорили звезды о тредсе:

"Тредс – это микросообщество, где реально можно найти, что хочешь и где я могу реализовать какие-то свои внутренние потребности поддержки", – делилась своими мыслями в сети alyona alyona .

"Тредс – это фейсбук для зумеров. И скажите, что я не права", – считает Jerry Heil .

"Захожу не очень часто. Пока нравится, больше воздуха, чем в твиттере. Главное, чтобы потом здесь не стало так же фальшиво, как и в инстаграме впоследствии", – говорил Андрей Бедняков.

Но несмотря на все это, тредс стал не только источником для шуток, но и многих скандалов. Именно здесь начинались или продолжались различные конфликты, споры, дискуссии и реакции на какие-то поступки знаменитостей или медийных лиц. Далее читайте об этом подробнее.

Конфликт между Мандзюк и Алхим

Скандал вокруг Еленой Мандзюк и Анной Алхим был одним из самых длинных и самых громких в этом году. Все началось еще в инстаграме, где оба блогера грубо высказывались друг о друге. Причиной конфликта стало видео, где Анна закатила глаза на просьбу спеть украинскую песню.

Сначала казалось, что языковой скандал продлится недолго. Однако на этот раз к обсуждениям начали присоединяться другие блогеры, инфлюенсеры и ветераны войны: кто-то призвал открыть против Алхим уголовное дело, кто-то заступался, другие публиковали лаконичные фразы об осуждении травли обоих.

Даже после личной встречи Мандзюк и Алхим и так называемых "переговоров" на подкасте у Рамины Эсхакзай, скандал не утихал. Против Анны Алхим открыли три уголовных производства, впоследствии она выехала за границу. Но обсуждения иногда до сих пор продолжаются, ведь Алхим не прекращает провоцировать украинцев, а Елена довольно активно отвечает на комментарии в тредсе.

Что думают о скандале в тредсе / Скриншоты из соцсети

Интервью Розового и Мерзликиной

Если бы в этом году вручали премию за самый скандальный развод – оно бы единогласно досталось именно этой паре.

Хотя в мае бывшая пара заверила, что не будет давать никаких комментариев по поводу развода, Виктор Розовый первым не сдержал это обещание и дал откровенное интервью об их отношениях, отсутствие настоящих чувств с его стороны, измены и подробности об интимной жизни.

Печально известный отрывок с "вареником" обсуждали в тредс больше всего – для кого-то это стало поводом для шуток, а другие обсуждали уместность вообще выкладывать подобное интервью в информационное пространство. К теме развода в сети вернулись снова, когда уже Ольга рассказала свою версию Маше Ефросининой.

Скандалы вокруг MELOVIN

MELOVIN стал едва ли не самой обсуждаемой личностью в ноябре 2025 года. Помолвка с военным на Майдане, снятие кандидатуры с Нацотбора – артиста долго обсуждали в тредсе.

Не всем показалось приемлемым признаваться в любви на площади Независимости, где есть флажки и фото павших Героев. А по Нацотбору, то MELOVIN запустил в сети настоящий челлендж со "звонком Джамалы". Если вам также не позвонила Джамала 19 ноября, не волнуйтесь – вы точно не одни.

Как MELOVIN запустил челлендж в тредсе / Скриншоты из соцсети

Оля Полякова и Евровидение

С 2019 года, после громкого скандала с MARUV, на украинском Нацотборе существует правило - представителем страны на Евровидении не может быть человек, который выступал с концертами в России с начала российско-украинской войны.

В этом году Оля Полякова заявила, что подает заявку на Нацотбор и просит Общественное пересмотреть правила, которые, по ее мнению, устарели. Певице отказали, однако скандал все еще продолжается. Ведь продюсер артистки, Михаил Ясинский, до сих пор критикует вещателя и стремится создать альтернативную версию правил.

Команда Поляковой даже подала жалобу в EBU, однако предполагаем, что она останется без ответа. Вещатель каждой страны самостоятельно отвечает за отбор – это указано в официальных правилах Евровидения. Трудно сказать, поддержали ли Олю Полякову в ее решении.

"Зашквары" украинских брендов

Украинские бренды в этом году частенько попадали в скандалы. То "промахнулись" с контекстом, то выбрали не того человека для коллаборации. Пользователи тредса едва ли не первыми замечали эти проступки и делились мыслями в соцсети, призывая к обсуждению и других.

Бренд COOSH прорекламировал кремовую (цвета butter yellow) обувь на круассанах, забыв об исторической травме украинцев и отношении общества к хлебу. К тому же речь идет не только о Голодоморе. Во время полномасштабного вторжения российские оккупанты морят голодом военнопленных, в оккупации в Мариуполе люди делили последние продукты. Бренд попросил за эту рекламу извинения.

BEVZA к праздникам представил набор елочных украшений "Пять колосков". Это созвучно с названием закона, принятого в 1932 году, который привел к Голодомору. Бренду напомнили, что колосок – это не эстетика, а важный символ, память о голоде и смерти. Украшения сняли с продажи.

Бренд BAZHANE неприятно удивил пользователей сотрудничеством с блогером Евой Коршик, которая стала лицом новой коллекции. Несмотря на то, что Коршик помогает ВСУ, она попадала в ряд скандалов из-за архивного фото со свитшотом с надписью "Я русский" и русский язык и пророссийские нарративы в видео уже во время полномасштабной войны. Извинения Евы не спасли ситуацию, поэтому BAZHANE снял коллекцию с продажи, а средства от сотрудничества (420 тысяч гривен) она перечислила на нужды 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.

Предполагаем, что в 2025 году тредс стал не просто альтернативой другим соцсетям, а полноценной платформой со своей особой экосистемой. Здесь найдется место шуткам, обсуждениям, советам, и, как видим, даже громким скандалам. Остается только наблюдать: удастся ли тредсу сохранить эту живую дискуссию и не превратиться в очередную токсичную ленту с постоянным информационным шумом.