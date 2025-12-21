В материале 24 Канала читайте об украинских звездах, которые стали родителями в этом году. Среди них, в частности, телеведущая Леся Никитюк, волонтер Сергей Притула и актер Владимир Ращук.

Украинские звезды, которые стали родителями в 2025 году

Василий Вирастюк

В начале 2025 года обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом. У спортсмена и его возлюбленной родился сын Ярослав.

Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом / Скриншот из инстаграма спортсмена

Позитив

У певца Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Это первый ребенок для обоих.

У Позитива и Сахневич родилась дочь / Фото из инстаграма певца

Екатерина Горностай

В этом году режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне мировой премьеры украинского фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.

Екатерина Горностай с сыном / Фото из инстаграма режиссера

Валерия Гузема

В конце марта дизайнер Валерия Гузема поделилась радостной вестью – она в третий раз стала мамой. Женщина родила дочь Вивьен от своего мужа, авиатора Тимура Фаткуллина.

Михаил Матюхин

Участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин и актриса Оксана Жданова стали родителями дочери.

Михаил Матюхин и Оксана Жданова с дочкой / Фото из инстаграма

Анна Кошмал

11 марта актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь София.

Анна Кошмал родила дочь / Фото из инстаграма актрисы

Иннесса Грицаенко

В этом году впервые стала мамой певица Инесса Грицаенко. 31 марта на свет появилась девочка.

Иннесса Грицаенко родила дочь / Фото из инстаграма певицы

Алла Волкова

1 апреля стендап-комикеса Алла Волкова сообщила, что родила первенца.

Алла Волкова впервые стала мамой / Фото из инстаграма стендап-комикессы

Андрей Черновол

20 апреля, на Пасху, телеведущий Андрей Черновол стал отцом в третий раз. Его жена Алена родила девочку, которую супруги назвали Амели.

Андрей Чорновол с дочкой / Фото из инстаграма телеведущего

SLAVIA

8 июня, на праздник Троицы, у певицы SLAVIA и бизнесмена Андрея Павлюка родился сын Лев.

SLAVIA с мужем и сыном / Фото из инстаграма певицы

Павел Текучев

В конце июня актер Павел Текучев поделился, что впервые стал отцом. Его жена Ангелина родила сына. Супруги назвали мальчика Матвеем.

Павел Текучев с женой и сыном / Фото из инстаграма актера

Леся Никитюк

15 июня Леся Никитюк родила первенца от своего избранника, военного Дмитрия Бабчука. Беременность телеведущая скрывала. Осенью пара покрестила сына Оскара.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук покрестили сына / Фото из инстаграма военного

Сергей Притула

В начале августа Сергей Притула шокировал известием, что стал отцом в четвертый раз. У волонтера и его жены Екатерины родился сын, которого они назвали Марко.

Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма волонтера

Тайлер Андерсон

Автор ютуб-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (Алексей Шкробанец) также в этом году стал отцом.

Тайлер Андерсон стал отцом / Фото из инстаграма блогера

СолоХа

20 августа певица СолоХа сообщила, что в третий раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Аким.

СолоХа с сыном / Фото из инстаграма певицы

Владимир Ращук

5 октября актер и военный Владимир Ращук во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына Ярему.

Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном / Фото из инстаграма актера

ROXOLANA

5 ноября певица ROXOLANA объявила, что впервые стала мамой. На свет появилась девочка София.

ROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы

Евгений Синельников

У бывшего ведущего тревел-шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова родилась дочь. Режиссер и его жена Наталья назвали девочку Марией.

У Евгения Синельникова родилась дочь / Фото из инстаграма режиссера