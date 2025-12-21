В материале 24 Канала читайте об украинских звездах, которые стали родителями в этом году. Среди них, в частности, телеведущая Леся Никитюк, волонтер Сергей Притула и актер Владимир Ращук.

Украинские звезды, которые стали родителями в 2025 году

Василий Вирастюк

В начале 2025 года обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом. У спортсмена и его возлюбленной родился сын Ярослав.

У Василия Вирастюка родился сынВладимир Вирастюк в пятый раз стал отцом / Скриншот из инстаграма спортсмена

Позитив

У певца Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Это первый ребенок для обоих.

Позитив впервые стал отцомУ Позитива и Сахневич родилась дочь / Фото из инстаграма певца

Екатерина Горностай

В этом году режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне мировой премьеры украинского фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.

Екатерина Горностай впервые стала мамойЕкатерина Горностай с сыном / Фото из инстаграма режиссера

Валерия Гузема

В конце марта дизайнер Валерия Гузема поделилась радостной вестью – она в третий раз стала мамой. Женщина родила дочь Вивьен от своего мужа, авиатора Тимура Фаткуллина.

Михаил Матюхин

Участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин и актриса Оксана Жданова стали родителями дочери.

Михаил Матюхин с женой и дочкойМихаил Матюхин и Оксана Жданова с дочкой / Фото из инстаграма

Анна Кошмал

11 марта актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь София.

Анна Кошмал во второй раз стала мамойАнна Кошмал родила дочь / Фото из инстаграма актрисы

Иннесса Грицаенко

В этом году впервые стала мамой певица Инесса Грицаенко. 31 марта на свет появилась девочка.

Иннесса Грицаенко впервые стала мамойИннесса Грицаенко родила дочь / Фото из инстаграма певицы

Алла Волкова

1 апреля стендап-комикеса Алла Волкова сообщила, что родила первенца.

Алла Волкова с ребенкомАлла Волкова впервые стала мамой / Фото из инстаграма стендап-комикессы

Андрей Черновол

20 апреля, на Пасху, телеведущий Андрей Черновол стал отцом в третий раз. Его жена Алена родила девочку, которую супруги назвали Амели.

Андрей Черновол в третий раз стал отцомАндрей Чорновол с дочкой / Фото из инстаграма телеведущего

SLAVIA

8 июня, на праздник Троицы, у певицы SLAVIA и бизнесмена Андрея Павлюка родился сын Лев.

SLAVIA впервые стала мамойSLAVIA с мужем и сыном / Фото из инстаграма певицы

Павел Текучев

В конце июня актер Павел Текучев поделился, что впервые стал отцом. Его жена Ангелина родила сына. Супруги назвали мальчика Матвеем.

Павел Текучев с семьейПавел Текучев с женой и сыном / Фото из инстаграма актера

Леся Никитюк

15 июня Леся Никитюк родила первенца от своего избранника, военного Дмитрия Бабчука. Беременность телеведущая скрывала. Осенью пара покрестила сына Оскара.

Крестины сына Леси НикитюкЛеся Никитюк и Дмитрий Бабчук покрестили сына / Фото из инстаграма военного

Сергей Притула

В начале августа Сергей Притула шокировал известием, что стал отцом в четвертый раз. У волонтера и его жены Екатерины родился сын, которого они назвали Марко.

Сергей Притула в четвертый раз стал отцомСергей Притула с сыном / Фото из инстаграма волонтера

Тайлер Андерсон

Автор ютуб-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (Алексей Шкробанец) также в этом году стал отцом.

Тайлер Андерсон стал отцомТайлер Андерсон стал отцом / Фото из инстаграма блогера

СолоХа

20 августа певица СолоХа сообщила, что в третий раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Аким.

СолоХа в третий раз стала мамойСолоХа с сыном / Фото из инстаграма певицы

Владимир Ращук

5 октября актер и военный Владимир Ращук во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына Ярему.

Владимир Ращук с женой и сыном Владимир Ращук с женой и сыномВладимир Ращук и Виктория Билан с сыном / Фото из инстаграма актера

ROXOLANA

5 ноября певица ROXOLANA объявила, что впервые стала мамой. На свет появилась девочка София.

ROXOLANA впервые стала мамойROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы

Евгений Синельников

У бывшего ведущего тревел-шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова родилась дочь. Режиссер и его жена Наталья назвали девочку Марией.

Евгений Синельников во второй раз стал отцомУ Евгения Синельникова родилась дочь / Фото из инстаграма режиссера