В материале 24 Канала читайте об украинских звездах, которые стали родителями в этом году. Среди них, в частности, телеведущая Леся Никитюк, волонтер Сергей Притула и актер Владимир Ращук.
Украинские звезды, которые стали родителями в 2025 году
Василий Вирастюк
В начале 2025 года обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом. У спортсмена и его возлюбленной родился сын Ярослав.
Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом / Скриншот из инстаграма спортсмена
Позитив
У певца Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Это первый ребенок для обоих.
У Позитива и Сахневич родилась дочь / Фото из инстаграма певца
Екатерина Горностай
В этом году режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне мировой премьеры украинского фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.
Екатерина Горностай с сыном / Фото из инстаграма режиссера
Валерия Гузема
В конце марта дизайнер Валерия Гузема поделилась радостной вестью – она в третий раз стала мамой. Женщина родила дочь Вивьен от своего мужа, авиатора Тимура Фаткуллина.
Михаил Матюхин
Участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин и актриса Оксана Жданова стали родителями дочери.
Михаил Матюхин и Оксана Жданова с дочкой / Фото из инстаграма
Анна Кошмал
11 марта актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь София.
Анна Кошмал родила дочь / Фото из инстаграма актрисы
Иннесса Грицаенко
В этом году впервые стала мамой певица Инесса Грицаенко. 31 марта на свет появилась девочка.
Иннесса Грицаенко родила дочь / Фото из инстаграма певицы
Алла Волкова
1 апреля стендап-комикеса Алла Волкова сообщила, что родила первенца.
Алла Волкова впервые стала мамой / Фото из инстаграма стендап-комикессы
Андрей Черновол
20 апреля, на Пасху, телеведущий Андрей Черновол стал отцом в третий раз. Его жена Алена родила девочку, которую супруги назвали Амели.
Андрей Чорновол с дочкой / Фото из инстаграма телеведущего
SLAVIA
8 июня, на праздник Троицы, у певицы SLAVIA и бизнесмена Андрея Павлюка родился сын Лев.
SLAVIA с мужем и сыном / Фото из инстаграма певицы
Павел Текучев
В конце июня актер Павел Текучев поделился, что впервые стал отцом. Его жена Ангелина родила сына. Супруги назвали мальчика Матвеем.
Павел Текучев с женой и сыном / Фото из инстаграма актера
Леся Никитюк
15 июня Леся Никитюк родила первенца от своего избранника, военного Дмитрия Бабчука. Беременность телеведущая скрывала. Осенью пара покрестила сына Оскара.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук покрестили сына / Фото из инстаграма военного
Сергей Притула
В начале августа Сергей Притула шокировал известием, что стал отцом в четвертый раз. У волонтера и его жены Екатерины родился сын, которого они назвали Марко.
Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма волонтера
Тайлер Андерсон
Автор ютуб-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (Алексей Шкробанец) также в этом году стал отцом.
Тайлер Андерсон стал отцом / Фото из инстаграма блогера
СолоХа
20 августа певица СолоХа сообщила, что в третий раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Аким.
СолоХа с сыном / Фото из инстаграма певицы
Владимир Ращук
5 октября актер и военный Владимир Ращук во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына Ярему.
Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном / Фото из инстаграма актера
ROXOLANA
5 ноября певица ROXOLANA объявила, что впервые стала мамой. На свет появилась девочка София.
ROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы
Евгений Синельников
У бывшего ведущего тревел-шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова родилась дочь. Режиссер и его жена Наталья назвали девочку Марией.
У Евгения Синельникова родилась дочь / Фото из инстаграма режиссера