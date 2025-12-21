У матеріалі 24 Каналу читайте про українських зірок, які стали батьками цьогоріч. Серед них, зокрема, телеведуча Леся Нікітюк, волонтер Сергій Притула та актор Володимир Ращук.

Українські зірки, які стали батьками у 2025 році

Василь Вірастюк

На початку 2025 року володар титулів "Найсильніша людина України" і "Найсильніша людина світу" Володимир Вірастюк уп'яте став батьком. У спортсмена та його коханої народився син Ярослав.

Володимир Вірастюк уп'яте став батьком / Скриншот з інстаграму спортсмена

Позитив

У співака Позитива і танцівниці Юлії Сахневич народилася донька, яку подружжя назвало Марією. Це перша дитина для обох.

У Позитива і Сахневич народилася донька / Фото з інстаграму співака

Катерина Горностай

Цьогоріч режисерка Катерина Горностай вперше стала мамою. Вона народила сина напередодні світової прем'єри українського фільму "Стрічка часу" на Берлінському кінофестивалі.

Катерина Горностай з сином / Фото з інстаграму режисерки

Валерія Гузема

Наприкінці березня дизайнерка Валерія Гузема поділилась радісною звісткою – вона втретє стала мамою. Жінка народила доньку Вів'єн від свого чоловіка, авіатора Тимура Фаткулліна.

Михайло Матюхін

Учасник театрально-музичного гурту Schmalgauzen Михайло Матюхін та акторка Оксана Жданова стали батьками донечки.

Михайло Матюхін та Оксана Жданова з донькою / Фото з інстаграму

Анна Кошмал

11 березня акторка Анна Кошмал удруге стала мамою. У неї народилася донька Софія.

Анна Кошмал народила доньку / Фото з інстаграму акторки

Іннеса Грицаєнко

Цьогоріч уперше стала мамою співачка Інесса Грицаєнко. 31 березня на світ з'явилася дівчинка.

Іннеса Грицаєнко народила доньку / Фото з інстаграму співачки

Алла Волкова

1 квітня стендап-комікеса Алла Волкова повідомила, що народила первістка.

Алла Волкова вперше стала мамою / Фото з інстаграму стендап-комікеси

Андрій Чорновол

20 квітня, на Великдень, телеведучий Андрій Чорновол став батьком утретє. Його дружина Альона народила дівчину, яку подружжя назвало Амелі.

Андрій Чорновол з донечкою / Фото з інстаграму телеведучого

SLAVIA

8 червня, на свято Трійці, у співачки SLAVIA та бізнесмена Андрія Павлюка народився син Лев.

SLAVIA з чоловіком і сином / Фото з інстаграму співачки

Павло Текучев

Наприкінці червня актор Павло Текучев поділився, що вперше став батьком. Його дружина Ангеліна народила сина. Подружжя назвало хлопчика Матвієм.

Павло Текучев з дружиною і сином / Фото з інстаграму актора

Леся Нікітюк

15 червня Леся Нікітюк народила первістка від свого обранця, військового Дмитра Бабчука. Вагітність телеведуча приховувала. Восени пара похрестила сина Оскара.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук похрестили сина / Фото з інстаграму військового

Сергій Притула

На початку серпня Сергій Притула шокував звісткою, що став батьком учетверте. У волонтера та його дружини Катерини народився син, якого вони назвали Марко.

Сергій Притула з сином / Фото з інстаграму волонтера

Тайлер Андерсон

Автор ютуб-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон (Олексій Шкробанець) також цьогоріч став батьком.

Тайлер Андерсон став батьком / Фото з інстаграму блогера

СолоХа

20 серпня співачка СолоХа повідомила, що втретє стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Акім.

СолоХа з сином / Фото з інстаграму співачки

Володимир Ращук

5 жовтня актор та військовий Володимир Ращук удруге став батьком. Його дружина, акторка Вікторія Білан, народила сина Ярему.

Володимир Ращук та Вікторія Білан з сином / Фото з інстаграму актора

ROXOLANA

5 листопада співачка ROXOLANA оголосила, що вперше стала мамою. На світ з'явилася дівчинка Софія.

ROXOLANA народила донечку / Фото з інстаграму співачки

Євген Синельников

У колишнього ведучого тревел-шоу "Орел і Решка" Євгена Синельникова народилася донька. Режисер та його дружина Наталія назвали дівчинку Марією.

У Євгена Синельникова народилася донька / Фото з інстаграму режисера