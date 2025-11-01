Кроме того, стало известно, как знаменитость с мужем назвали первенца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Бабчука.

Мальчика покрестили в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Леся Никитюк написала об этом в инстаграм-сторис.

В нашей семье состоялся светлый праздник – мы покрестили сына. Мы очень готовились к этому семейному событию, потому что лично для меня это большое таинство и ответственность. Везде писали, что будет дождь, но в этот день было максимально солнечный свет,

– поделилась телеведущая.

Ее муж, военный Дмитрий Бабчук, уже рассекретил имя малыша.

До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами – Михаил и Дмитрий. Прадед – Михаил, дед – Дмитрий, отец – Михаил, я – Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич,

– поделился он.

Что известно о сыне Леси Никитюк?