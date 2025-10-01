Недавно на Новом канале стартовал новый сезон семейного шоу "Хто зверху?", который можно смотреть каждый четверг в 20:00. Неизменной ведущей остается народная любимица Леся Никитюк.

За кулисами проекта специально для читателей Show 24 Леся поделилась несколькими секретами. В частности рассказала, кто помогает с сыном, когда она на съемках. Интервью с ведущей – читайте дальше.

Каким будет новый сезон "Хто зверху?"

Леся, стартует новый сезон "Хто зверху?", который трудно представить без вас. А чего ожидать зрителям от этого сезона

А вы и не представляйте "Кто сверху?" без меня (улыбается – Show 24). Потому что такие мысли притягиваются. Не надо притягивать к себе плохое. Лучше представляйте меня в шоу "Кто сверху?" как минимум до 327 сезона. В этом сезоне зрители могут ожидать полный развал головы, потому что Владимир Дантес просто так не приходит. Вы даже представления не имеете, как рьяно будут играть наши участники. За столько сезонов я впервые видела аж такую жажду победы. И, конечно, будут скандалы, интриги, расследования. Дарья Петрожицкая пришла в гости к недипломированной актрисе кино Лесе Ивановне Никитюк. Вы же понимаете, о чем я (смеется – Show 24). Все это ожидайте в новом сезоне!

Кто помогает с сыном, когда Леся на съемках?

Вы вернулись к работе чуть ли не сразу после родов. Какие основные трудности возникли в сочетании съемок и материнства?

Я человек легкий, поэтому у меня все легко. Удачно соединила материнство со съемками, хоть и волновалась по этому поводу. Но Господь дал моей маме здоровья и сил. Поэтому мама, богиня нашей семьи, с большой радостью и за 200 гривен в час согласилась посидеть с внуком. Шучу! Мама Кэт очень помогла. А потом к нам еще присоединилась невестка, и они вдвоем прекрасно провели время с нашим сыном, пока я работала. Во время съемок трудностей не было. Кроме Дантеса и сцеживания молока (смеется – Show 24).



Леся Никитюк с сыном / Фото из инстаграма ведущей

О Владимире Дантесе

В этом сезоне на съемочной площадке вы работали вместе с Владимиром Дантесом, для которого это дебют в роли ведущего "Хто зверху?". Как вам такой тандем?

Вова – это человек, который выстоял в шоубизнесе несмотря на все изменения в личной жизни и трансформации в карьере. И при этом он остался не только классным человеком, но и мощным артистом! Я уважаю Дантеса за то, как он развивает свою карьеру, как ведет себя в социальной жизни, как выражает позицию и поддерживает ВСУ. Мне нравится, что он много работает. Не буду скрывать, что я непростая. Но мы с Володей работали несколько раз на корпоративах и концертах. Тогда он быстро реагировал на мои действия, подхватывал шутки. Поэтому я не волновалась насчет съемок. Так и произошло! Нам понравилось работать вместе на "Кто сверху?". Думаю, вы почувствуете это через экраны.



Владимир Дантес и Леся Никитюк / Фото пресс-службы

Есть ли какие-то неожиданные форматы или конкурсы, которые вы особенно ждали показать зрителям?

Люди всегда ждут финала, потому что финал шоу "Хто зверху?" всегда грандиозный. Это яркие костюмы и прекрасно продуманная игра, которая приносит много эмоций. В этом году, без исключения, будут крутые костюмы, которые я обожаю! Наш главный стилист всегда делает их непревзойденными. Например, этом сезоне мы примеряем костюмы авокадо, японские традиционные наряды. А рождественский выпуск будет особенным – с народными песнями хором и рождественской новоканальской Козой!

У вас есть любимый конкурс на "Кто сверху?"?

Мой любимый конкурс – это "Кнопка", где надо угадывать песни. Но с приходом Дантеса за победу мне пришлось побороться. И мы, кажется, много раз проиграли Дантесу и его команде в этом конкурсе. Потому что он певец и тоже знает все песни.



Участники шоу "Кто сверху?" / Фото пресс-службы

Как перепутала Brykulets с Drevo

Бывают ли моменты, когда вы действительно обижаетесь на шутки соперников или гостей шоу?

Нет, я не обижаюсь на шутки. Скорее, могут обидеться на меня. Например, этом году была нестандартная ситуация: я перепутала Brykulets с Drevo. Подошла к нему и говорю: "Такую классную песню написал лидер всех топчартов – "Изумрудное небо". А Даша Кубик смотрит на меня и говорит: "Лесь, это не тот артист. Это не Drevo". И тут мне стало так неудобно... Но Brykulets – классный парень. Он присоединился к этой шутке, и мы пели "Смарагдове небо" с ним вместе всю программу.

Чувствуете ли конкуренцию с другими телеведущими-женщинами в Украине?

Я думаю, да. Здоровая конкуренция есть. Почему нет? Я игрок. Люблю конкуренцию, и даже люблю сама ее создавать. Это классно, когда есть ощущение соревнования. Потому что когда оно отсутствует и перед выходом на сцену внутри ничего не "трясется", то считайте, что карьера закончилась.



Леся Никитюк / Фото пресс-службы

По вашему мнению, в чем сейчас, во время войны, заключается основная миссия "Кто сверху?"?

Это шоу стало легендарным для украинцев. Представьте! 14 сезонов! Это как островок стабильности и чего-то привычного и доброго для всех. Я очень рада, что люди смотрят "Хто зверху?" и просят еще. Зритель понимает, что сейчас нам всем надо держаться. А один из главных психологических щитов – это юмор. Как писал Бернар Вербер в книге "Империя Ангелов": "Любовь – это меч, а юмор – это щит".