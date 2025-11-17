В том числе и о том, что знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. Она прокомментировала эти предположения людей. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Клац".
Леся Никитюк отметила, что бывает очень неприятно, когда тебя обсуждают незнакомцы.
Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно,
– возмутилась телеведущая.
Она отметила, что людям нужно переставать осуждать других людей и учиться такту.
Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 – это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже ок. Замораживать яйцеклетки – ок,
– сказала Никитюк.
Что известно о сыне Леси Никитюк?
- Мальчик появился на свет 15 июня. Леся Никитюк рожала в Киевском городском роддоме №1.
- Ее муж Дмитрий Бабчук был рядом во время рождения малыша. Он ждал телеведущую у дверей в родильный зал.
- Недавно Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук покрестили сына. Мальчика назвали Оскар.