В том числе и о том, что знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери. Она прокомментировала эти предположения людей. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Клац".

Не пропустите Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины

Леся Никитюк отметила, что бывает очень неприятно, когда тебя обсуждают незнакомцы.

Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно,

– возмутилась телеведущая.

Она отметила, что людям нужно переставать осуждать других людей и учиться такту.

Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 – это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже ок. Замораживать яйцеклетки – ок,

– сказала Никитюк.

Что известно о сыне Леси Никитюк?