Зокрема й про те, що знаменитість скористалась послугами сурогатної матері. Вона прокоментувала ці припущення людей. Пише 24 Канал з посиланням на видання "Клац".
Леся Нікітюк зазначила, що буває дуже неприємно, коли тебе обговорюють незнайомці.
Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але "мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір". Це принизливо,
– обурилась телеведуча.
Вона наголосила, що людям потрібно переставати засуджувати інших людей і вчитись такту.
Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 – це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 – теж ок. Заморожувати яйцеклітини – ок,
– сказала Нікітюк.
Що відомо про сина Лесі Нікітюк?
- Хлопчик з'явився на світ 15 червня. Леся Нікітюк народжувала у Київському міському пологовому будинку №1.
- Її чоловік Дмитро Бабчук був поруч під час народження малюка. Він чекав телеведучу біля дверей у пологовий зал.
- Нещодавно Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук похрестили сина. Хлопчика назвали Оскар.