Нещодавно на Новому каналі стартував новий сезон сімейного шоу "Хто зверху?", який можна дивитися щочетверга о 20:00. Незмінною ведучою залишається народна улюблениця Леся Нікітюк.

За лаштунками проєкту спеціально для читачів Show 24 Леся поділилася кількома секретами. Зокрема розповіла, хто допомагає з сином, коли вона на зйомках. Інтерв'ю з ведучою – читайте далі.

Яким буде новий сезон "Хто зверху?"

Лесю, стартує новий сезон "Хто зверху?", який важко уявити без вас. А чого очікувати глядачам від цього сезону

А ви й не уявляйте "Хто зверху?" без мене (усміхається – Show 24). Тому що такі думки притягуються. Не треба притягувати до себе погане. Краще уявляйте мене в шоу "Хто зверху?" щонайменше до 327 сезону. У цьому сезоні глядачі можуть очікувати повний розвал голови, тому що Володимир Дантес просто так не приходить. Ви навіть уявлення не маєте, як завзято гратимуть наші учасники. За стільки сезонів я вперше бачила аж таку жагу перемоги. І, звісно, будуть скандали, інтриги, розслідування. Дар'я Петрожицька прийшла в гості до недипломованої актриси кіно Лесі Іванівни Нікітюк. Ви ж розумієте, про що я (сміється – Show 24). Усе це очікуйте в новому сезоні!

Хто допомагає з сином, коли Леся на зйомках?

Ви повернулися до роботи ледь не одразу після пологів. Які основні труднощі виникли у поєднанні зйомок та материнства?

Я людина легка, тому в мене все легко. Вдало поєднала материнство зі зйомками, хоч і хвилювалася щодо цього. Але Господь дав моїй мамі здоров'я і сил. Тож матуся, богиня нашої сім'ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую! Мама Кет дуже допомогла. А потім до нас ще доєдналася невістка, і вони вдвох чудово провели час із нашим сином, поки я працювала. Під час зйомок труднощів не було. Крім Дантеса та зціджування молока (сміється – Show 24).



Леся Нікітюк з сином / Фото з інстаграму ведучої

Про Володимира Дантеса

У цьому сезоні на знімальному майданчику ви працювали разом з Володимиром Дантесом, для якого це дебют у ролі ведучого "Хто зверху?". Як вам такий тандем?

Вова – це людина, яка вистояла в шоубізнесі попри всі зміни в особистому житті та трансформації в кар'єрі. І при цьому він залишився не лише класною людиною, а й потужним артистом! Я поважаю Дантеса за те, як він розвиває свою кар'єру, як поводиться в соціальному житті, як висловлює позицію та підтримує ЗСУ. Мені подобається, що він багато працює. Не буду приховувати, що я непроста. Але ми з Володею працювали кілька разів на корпоративах і концертах. Тоді він швидко реагував на мої дії, підхоплював жарти. Тож я не хвилювалась щодо зйомок. Так і сталося! Нам сподобалося працювати разом на "Хто зверху?". Думаю, ви відчуєте це через екрани.



Володимир Дантес і Леся Нікітюк / Фото пресслужби

Чи є якісь несподівані формати чи конкурси, які ви особливо чекали показати глядачам?

Люди завжди чекають фіналу, тому що фінал шоу "Хто зверху?" завжди грандіозний. Це яскраві костюми та чудово продумана гра, яка приносить багато емоцій. Цього року, без винятку, будуть круті костюми, які я обожнюю! Наш головний стиліст завжди робить їх неперевершеними. Наприклад, цього сезону ми приміряємо костюми авокадо, японські традиційні вбрання. А різдвяний випуск буде особливим – з народними співами хором і різдвяною новоканальською Козою!

У вас є улюблений конкурс на "Хто зверху?"?

Мій улюблений конкурс – це "Кнопка", де треба вгадувати пісні. Але з приходом Дантеса за перемогу мені довелося поборотися. І ми, здається, багато разів програли Дантесу та його команді в цьому конкурсі. Тому що він співак і теж знає всі пісні.



Учасники шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби

Як переплутала Brykulets з Drevo

Чи бувають моменти, коли ви справді ображаєтеся на жарти суперників чи гостей шоу?

Ні, я не ображаюся на жарти. Швидше, можуть образитися на мене. Наприклад, цього року була нестандартна ситуація: я переплутала Brykulets з Drevo. Підійшла до нього й кажу: "Таку класну пісню написав лідер усіх топчартів – "Смарагдове небо". А Даша Кубік дивиться на мене й каже: "Лесь, це не той артист. Це не Drevo". І тут мені стало так незручно… Але Brykulets – класний хлопець. Він доєднався до цього жарту, і ми співали "Смарагдове небо" з ним разом усю програму.

Чи відчуваєте конкуренцію з іншими телеведучими-жінками в Україні?

Я думаю, так. Здорова конкуренція є. Чому ні? Я гравець. Люблю конкуренцію, і навіть люблю сама її створювати. Це класно, коли є відчуття змагання. Бо коли воно відсутнє і перед виходом на сцену всередині нічого не "труситься", то вважайте, що кар'єра закінчилась.



Леся Нікітюк / Фото пресслужби

На вашу думку, в чому зараз, під час війни, полягає основна місія "Хто зверху?"?

Це шоу стало легендарним для українців. Уявіть! 14 сезонів! Це ніби острівок стабільності й чогось звичного і доброго для всіх. Я дуже тішуся, що люди дивляться "Хто зверху?" і просять ще. Глядач розуміє, що зараз нам всім треба триматися. А один з головних психологічних щитів – це гумор. Як писав Бернар Вербер у книжці "Імперія Янголів": "Любов – це меч, а гумор – це щит".