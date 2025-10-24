Так, она впервые рассказала, где познакомилась со своим женихом. Об этом она сказала во время съемок шоу "Кто сверху?", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал проекта.

После победы в одном из раундов команде женщин задали бонусный вопрос, который звучал так: "Сколько процентов мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях для знакомств". Капитан мужской команды Владимир Дантес поделился, что давно не "сидел" в подобных приложениях, а вот Леся Никитюк призналась, что именно там и встретила любимого.

Ну, если честно, возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении,

– отметила телеведущая.

Как известно из инстаграма, ее возлюбленного зовут Дмитрий Бабчук. Мужчина военный, однако подробностей о его военной службе в сети немного. Дмитрий рассказывал, что начал военное дело еще в 2016 году.

Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука?