Так, вона вперше розповіла, де познайомилася зі своїм нареченим. Про це вона сказала під час зйомок шоу "Хто зверху?", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту.

Після перемоги в одному з раундів команді жінок поставили бонусне питання, яке звучало так: "Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках для знайомств". Капітан чоловічої команди Володимир Дантес поділився, що давно не "сидів" у подібних застосунках, а от Леся Нікітюк зізналася, що саме там і зустріла коханого.

Ну, якщо чесно, візьмімо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку,

– зазначила телеведуча.

Як відомо з інстаграму, її коханого звуть Дмитро Бабчук. Чоловік військовий, однак подробиць про його військову службу в мережі небагато. Дмитро розповідав, що розпочав військову справу ще у 2016 році.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука?