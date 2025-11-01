Про це вона розповіла ексклюзивно 24 Каналу за лаштунками розважального проєкту "Хто зверху?", який щочетверга о 20:00 виходить на Новому каналі.

Не пропустіть Вимагав 760 тисяч компенсації: хірург подав до суду на блогерку після скандалу з операцією

Багато хто уявляє зірок зарозумілими та недосяжними, тож бояться з ними спілкуватися. Водночас відома реперка alyona alyona довела протилежне. Вона поділилась, що найближче та найбільше спілкуюся з людьми, з якими познайомилася ще до того, як стала популярною.

У мене більше немедійних друзів. Чомусь я уникаю людей не рівних собі за статусом чи фінансовими статками. Навіть зі спеціалістом це пропрацьовую,

– розповіла alyona alyona.

Якийсь час вона навіть не ходила в гості до відомих блогерів і не заходить у дорогі бутики, бо соромиться.

Не тому, що якось не так виглядаю. Класно виглядаю! У мене просто є страх, що не знатиму, де стати, як відкрити щось,

– зізналася знаменитість.

Все через те, що має упереджене ставлення до заможних людей. Alyona Alyona вважає, що вони можуть нечесно заробляти гроші, тоді як їй доводиться важко працювати, щоб досягти бажаного.

Alyona Alyona / Фото Нового каналу

Чи спілкуються інші зірки з колегами?