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Не пропустіть Дзідзьо публічно звернувся до колишньої дружини після того, як вона вперше стала мамою

На запитання одного зі студентів про те, що їй довелося "вбити" у собі, аби вижити у творчому середовищі, співачка зізналася, що відмовилася від довіри до людей і близьких дружніх взаємин. Вона зазначила, що самотність дала їй змогу зосередитися на власному розвитку

Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів – тільки знайомі. Якщо запитати, як я проводжу вечір, – сама. Тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю і більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі,

– пояснила Тіна Кароль.

Водночас тут варто зауважити, що це особистий досвід співачки, а шлях до успіху може бути різним для кожного.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, чи ходить Тіна Кароль на побачення. Про це вона розповіла в коментарі відомому радіоведучому.