Тіна Кароль з гумором відповіла, що не ходить на побачення. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого радіо".

До слова Ми бачилися, – Тіна Кароль розповіла, чим закінчився її публічний конфлікт з Олею Поляковою

Судячи зі слів артистки, її не запрошують на побачення ті, з ким би вона хотіла зустрітися. Іншим же співачка відмовляє.

Я не ходжу. Не запрошують і відмовляю. Я не маю стільки грошей,

– пожартувала Тіна Кароль.

Також виконавиця додала, що вважає, що на побаченні розраховуватися мають обоє. Вона за те, щоб розділяти рахунок.

Що раніше Тіна Кароль говорила про особисте

У 12 роковини смерті чоловіка, Євгена Огіра, Тіна Кароль опублікувала щемливий допис про досвід втрати. Вона зізналась, що ці 12 років були сповнені "аскези й целібату", "відсутність права на слабкість".

Співачка додала, що лише зараз, у 40 років, вона готова "зазирнути в очі іншого чоловіка". Вочевидь, так Тіна натякнула на те, що відкрита до нових стосунків.

Раніше Тіні Кароль приписували роман з Даном Баланом. Артисти були суддями в "Голосі країни". З часом Дан Балан спростував плітки про їхні стосунки, а Тіна заявляла, що між ними був "флірт", а прояви почуттів були відвертими.