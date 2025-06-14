Сообщает Show 24 со ссылкой на фан-аккаунт Тины Кароль.

Не пропустите Дзидзьо публично обратился к бывшей жене после того, как она впервые стала мамой

На вопрос одного из студентов о том, что ей пришлось "убить" в себе, чтобы выжить в творческой среде, певица призналась, что отказалась от доверия к людям и близких дружеских отношений. Она отметила, что одиночество позволило ей сосредоточиться на собственном развитии

Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить зов видеть в людях добро и дружить. Это я себе запретила. У меня нет друзей – только знакомые. Если спросить, как я провожу вечер, – сама. Тогда никто не сеет информацией, что я делаю и больше появилось времени на самопознание, на расширение мировоззрения, на чтение книг и так далее,

– объяснила Тина Кароль.

В то же время здесь стоит заметить, что это личный опыт певицы, а путь к успеху может быть разным для каждого.

Напомним, накануне стало известно, ходит ли Тина Кароль на свидания. Об этом она рассказала в комментарии известному радиоведущему.