Михаил Хома поздравил Ярославу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу SLAVIA.

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Так, SLAVIA опубликовала пост, где сообщила о рождении первенца. Дзидзьо оставил под публикацией комментарий.

Поздравляю с рождением малыша. Пусть дитятко будет благословенное и счастливое, а отцовство принесет вам много радости,

– написал певец.

Ярослав ему уже ответила: "Спасибо, Михась. Желаю и тебе почувствовать радость отцовства, когда придет лучшее время".

Дзидзьо поздравил бывшую жену с рождением ребенка / Скриншоты из инстаграма



Для справки! SLAVIA родила сына 8 июня. Пока певица с любимым еще раздумывают над именем малыша. У них есть два варианта: Лев и Атлас.

Что известно об отношениях Дзидзьо и SLAVIA

Ярослава и Михаил Хома познакомились еще в студенческие годы, когда учились в музыкальном училище. Их брак длился 8 лет – пара поженилась в 2013 году. Однако в 2021-м они объявили о разводе. До этого артисты некоторое время жили отдельно. SLAVIA рассказывала, что они разошлись из-за того, что Дзидзьо слишком много времени уделял работе, а не семье.