Блогерка розповіла подробиці про цей інцидент. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анастасії.

Позов Юрченка стосувався захисту честі, гідності та відшкодування моральної шкоди. Лікар вимагав 760 тисяч гривень компенсації. Однак суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні позову.

На жаль, я навіть не бачила цього позову – він прийшов до батьків додому, бо я там прописана. Без моєї участі ми виграли суд: точніше, суд відмовив йому. Він хотів отримати від мене моральну компенсацію,

– розповіла Анастасія.

Вона переконана, що до такого спеціаліста йти не можна.

У кожного лікаря можуть бути помилки, але він повинен бути на зв'язку, відповідати, допомагати й, якщо щось пішло не так, – без проблем усе переробити, щоб усі залишилися задоволені. А Юрченко замість того, щоб допомогти пацієнтці, яка від нього постраждала, подає на неї до суду,

– обурилася блогерка.

Скальницька закликала ретельно перевіряти лікарів, щоб не повторити її помилок.

Що відомо про невдалу мамопластику Скальницької?