Скальницька поділилась історією невдалої мамопластики з підписниками, передає Show 24 з посиланням на інстаграм блогерки. Операцію проводив хірург Денис Юрченко.

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Анастасія Скальницька вперше задумалася про мамопластику у 2021 році, адже після грудного вигодовування бюст втратив форму. Тоді Денис Юрченко був досить популярним, тож вона записалася до нього на консультацію. Протягом року блогерка спостерігала за дівчатами, яким він робив пластичну операцію.

У 2022 році Анастасія наважилася на мамопластику. Вона довірилася хірургу та була задоволена результатом.

Через рік у мене перевернувся імплант. Це є нормальною історією, бо я була вагітна, набрала вагу, схудла, і він зафіксувався у перевернутому стані. Зрозуміло, що після того, як я народжу, я буду перероблювати груди. На той час вже почалися негативні відгуки від моїх знайомих,

– розповіла Анастасія Скальницька.

Про невдалу операцію в Юрченка, зокрема, розповіла блогерка Владислава Роговенко, яка не отримала компенсацію. Однак Скальницька все одно вирішила звернутися до цього лікаря, адже перший досвід був вдалим.

У грудні 2024 року Анастасія пішла на другу операцію грудей. За словами дівчини, консультація тривала 5-10 хвилин. Блогерка хотіла переробити груди, бо у неї перевернувся імплант.

Зробити мені такі самі, як були. На що мені лікар сказав: "Настю, поставмо новий, останній, найкрутіший імплант. Поставимо більше мілілітрів, але виглядати воно буде так само як в тебе було. Але при тому він буде набагато легший". Я кажу: "Окей, вам видніше",

– пригадала вона.

Скальницька зазначила, що її не попередили про важку реабілітацію, ями в грудях, бетонний імплант і деформовані ореоли. Блогерка додала, що проблема не лише візуальна, адже у неї досі болять груди.

Перший місяць операції – ніби все окей, бо у мене набряк. Мені все подобається. Важко зрозуміти відчуття, тому що ще є біль – це абсолютно нормально. Далі, через три місяці, я бачу вже відшарування, ями й пишу у поліклініку,

– поділилась блогерка.

Анастасія прийшла на консультацію, де їй сказали, що пройшло мало часу і потрібна реабілітація, а коли зійде набряк – ситуація покращиться. Блогерка зізналась, що з кожним місяцем ставало гірше.

На консультації сам хірург просто посміхається, дивиться на мене, як на навіжену. Імплант просто бетонний. Я його можу промацати повністю. Я можу залізти рукою і його здавити. Я торкаюся грудей і мені боляче. І він каже, що це абсолютно нормально,

– пригадала Скальницька.

Проте блогерку аргументи Дениса Юрченка не переконали, адже це була її не перша мамопластика. За словами Анастасії, за 8 місяців у клініці не поцікавилися її самопочуттям. Дівчина написала їм, що ситуація погіршується. Скальницька не хотіла скандалити, а прагнула дійти компромісу та отримати допомогу.

16 липня я приходжу на консультацію, заходжу в кабінет. Кажу: "Давайте я вам відразу покажу фотографії, покажу, що не так, розкажу про свої відчуття". Це було 60 секунд. Мені кажуть: "Ідіть на УЗД, зробімо фото". Я кажу: "Так почекайте. Давайте ви послухаєте, в чому проблема, що мене турбує". Він просто виходить з кабінету,

– зазначила Анастасія.

Дівчина пригадала, що підписала договір за 10 хвилин до операції, а копію не отримала. Після цієї неприємної ситуації Скальницькій подзвонив адвокат лікаря і натякнув, що вона не має права публікувати негативний відгук. Блогерка попросила відправити їй договір, але цього так і не зробили.

Анастасія вирішила поширити негативний відгук, адже рекомендувала Дениса Юрченка своїм підписникам, знайомим і близьким, через що зараз шкодує. Блогерка закликала дівчат, у яких також був невдалий досвід операції у цього хірурга, розповідати про нього, аби надати розголос ситуації.

"Я вже отримала одну консультацію від одного хірурга і буду ходити зараз просто до всіх. Але мені відразу сказали, що мені зробили неправильну підтяжку. Але, знову ж таки, це один хірург. Треба обійти багато, щоб зробити об'єктивну оцінку", – зауважила блогерка.