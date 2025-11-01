Блогерша рассказала подробности об этом инциденте. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анастасии.

Иск Юрченко касался защиты чести, достоинства и возмещения морального вреда. Врач требовал 760 тысяч гривен компенсации. Однако суд принял решение отказать в удовлетворении иска.

К сожалению, я даже не видела этого иска – он пришел к родителям домой, потому что я там прописана. Без моего участия мы выиграли суд: точнее, суд отказал ему. Он хотел получить от меня моральную компенсацию,

– рассказала Анастасия.

Она убеждена, что к такому специалисту идти нельзя.

У каждого врача могут быть ошибки, но он должен быть на связи, отвечать, помогать и, если что-то пошло не так, – без проблем все переделать, чтобы все остались довольны. А Юрченко вместо того, чтобы помочь пациентке, которая от него пострадала, подает на нее в суд,

– возмутилась блогерша.

Скальницкая призвала тщательно проверять врачей, чтобы не повторить ее ошибок.

Анастасия Скальницкая рассказала, что против нее подали иск в суд: смотрите видео онлайн

Что известно о неудачной маммопластике Скальницкой?