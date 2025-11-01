Блогерша рассказала подробности об этом инциденте. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анастасии.
Иск Юрченко касался защиты чести, достоинства и возмещения морального вреда. Врач требовал 760 тысяч гривен компенсации. Однако суд принял решение отказать в удовлетворении иска.
К сожалению, я даже не видела этого иска – он пришел к родителям домой, потому что я там прописана. Без моего участия мы выиграли суд: точнее, суд отказал ему. Он хотел получить от меня моральную компенсацию,
– рассказала Анастасия.
Она убеждена, что к такому специалисту идти нельзя.
У каждого врача могут быть ошибки, но он должен быть на связи, отвечать, помогать и, если что-то пошло не так, – без проблем все переделать, чтобы все остались довольны. А Юрченко вместо того, чтобы помочь пациентке, которая от него пострадала, подает на нее в суд,
– возмутилась блогерша.
Скальницкая призвала тщательно проверять врачей, чтобы не повторить ее ошибок.
Что известно о неудачной маммопластике Скальницкой?
- В 2022 году блогерша сделала операцию по увеличению груди. Однако уже через год после этого у нее произошло осложнение – один из имплантов перевернулся.
- В декабре 2024 года женщина снова легла под нож хирурга, чтобы вернуть ее грудь к прежнему виду. Врач предложил ей установить новый, "более современный и легкий" имплант чуть большего размера, но с подобной формой. Анастасия согласилась, доверившись специалисту.
- В то же время у блогера было сложное восстановление после операции. У нее образовались ямки на груди, импланты оказались слишком твердыми, форма ореолов изменилась и появилось отслоение. Кроме того, ее беспокоят постоянные боли, которые со временем только усиливаются.
- Когда Скальницкой не удалось уладить ситуацию с врачом лично, она публично рассказала о своем неудачном опыте с хирургом.