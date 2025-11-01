Об этом она рассказала эксклюзивно 24 Каналу за кулисами развлекательного проекта "Кто сверху?", который каждый четверг в 20:00 выходит на Новом канале.

Не пропустите Требовал 760 тысяч компенсации: хирург подал в суд на блогера после скандала с операцией

Многие представляют звезд высокомерными и недосягаемыми, поэтому боятся с ними общаться. В то же время известная рэперка alyona alyona доказала обратное. Она поделилась, что ближе всего и больше всего общаюсь с людьми, с которыми познакомилась еще до того, как стала популярной.

У меня больше немедийных друзей. Почему-то я избегаю людей не равных себе по статусу или финансовым состоянием. Даже со специалистом это прорабатываю,

– рассказала alyona alyona.

Какое-то время она даже не ходила в гости к известным блогерам и не заходит в дорогие бутики, потому что стесняется.

Не потому, что как-то не так выгляжу. Классно выгляжу! У меня просто есть страх, что не буду знать, где стать, как открыть что-то,

– призналась знаменитость.

Все из-за того, что она имеет предвзятое отношение к состоятельным людям. Alyona Alyona считает, что они могут нечестно зарабатывать деньги, тогда как ей приходится тяжело работать, чтобы достичь желаемого.

Alyona Alyona / Фото Нового канала

Общаются ли другие звезды с коллегами?