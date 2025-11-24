Співаки тоді активно підтримували зв'язок, тож Альона поділилася подробицями про діагноз колеги, бо в неї був подібний стан. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.

Не пропустіть Кохання з першого погляду, – MELOVIN розкрив подробиці про стосунки з нареченим і їхні заручини

Alyona Alyona першою записала пісню, а після того, як MELOVINA виписали з лікарні, він записав свою частину.

Ми багато спілкувалися. Він ділився тим, як він лікується, а я ділилась своїм уже пройденим лікуванням. Але в нього насправді набагато складніший діагноз і кількість препаратів, які він вживає, більша. І проблеми зі сном. У мене, навпаки, їх не було, я спала. І виявляється, сон дуже впливає на продуктивність і взагалі на все на світі,

– розповіла реперка.

Інтерв'ю з alyona alyona: дивіться відео онлайн

Щоправда, MELOVIN не розкриває свій точний діагноз. Він лише розповідав, що приймав транквілізатори. Також йому ставили крапельниці.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям в alyona alyona?