Она считает, что дело Билоуса – это заказная кампания против него. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".
Ирина Билос дала комментарий журналиста ЖВЛ. Она заявила, мол, история с обвинениями ее мужа началась еще до того, как об этом стало известно публично.
Началась другими угрозами, другими смсками. Сейчас я просто не готова вам на это ответить. Но просто скажу, что начало ее было глубже. Никто не мог ожидать, что это развернется именно так,
– высказалась жена Билоуса.
Она уверена в том, что режиссер никому не посылал сообщения интимного характера.
Ирина также рассказала, что от их семьи отвернулось много друзей после скандала.
История такая липкая, неприятная. И люди боятся стать на эту территорию. Все театры посчитали нужным быстренько сказать, что мы против насилия, но в контексте Билоуса. Большинство людей поддерживают нас до сих пор. И пишут мне в личные, и говорят: "Извини, мы не можем открыто сказать, но желаем тебе терпения и сил,
– отметила она.
До этого Ирина Белоус публиковала пост в своем фейсбуке, где говорила, что всеми законными путями будет защищать честь семьи, потому что ее мужа якобы "пытаются уничтожить без суда и доказательств".
Известно, что Андрей Белоус будет находиться под стражей до декабря 2025 года без права на залог.
В чем именно обвиняют Андрея Белоуса?
- По данным Офиса Генерального прокурора режиссер совершал систематическое сексуальное насилие в отношении студенток с 2017 года.
- Билоусу инкриминируют изнасилование и другие формы сексуального насилия по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 152 УКУ – изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в связи с выполнением им служебного долга; ч. 3 ст. 152 УКУ – групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней; ч. 1 ст. 153 УКУ – сексуальное насилие, не связанное с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего.
- В то же время он отрицал все обвинения.