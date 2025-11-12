Музыкант опубликовал свежие кадры в военные форме. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Кварти.
Не пропустите На фоне коррупционного скандала с Миндичем: ютуб-канал Stadium Family прекратил работу
Военный поделился фотографиями в военной форме Вооруженных сил Украины и с гитарой. На рукаве видно шеврон с украинским флагом и надписью "Первые среди равных".
Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого,
– написал Александр.
На днях он вместе с Do diez Band принял участие в благотворительном концерте при содействии фонда "Настоящие украинцы".
Что известно о службе Александра Кварти в ВСУ?
- В августе артист записал видеообращение и рассказал, что проходит военные учения.
- Тогда он отметил, что "из соображений ТЦК" стал полезнее в армии.
- Известно, что ранее Александр выступал в зоне АТО, в воинских частях и госпиталях, а также организовывал благотворительные концерты.