Музыкант опубликовал свежие кадры в военные форме. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Кварти.

Не пропустите На фоне коррупционного скандала с Миндичем: ютуб-канал Stadium Family прекратил работу

Военный поделился фотографиями в военной форме Вооруженных сил Украины и с гитарой. На рукаве видно шеврон с украинским флагом и надписью "Первые среди равных".

Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого,
– написал Александр.

На днях он вместе с Do diez Band принял участие в благотворительном концерте при содействии фонда "Настоящие украинцы".

Что известно о службе Александра Кварти в ВСУ?

  • В августе артист записал видеообращение и рассказал, что проходит военные учения.
  • Тогда он отметил, что "из соображений ТЦК" стал полезнее в армии.
  • Известно, что ранее Александр выступал в зоне АТО, в воинских частях и госпиталях, а также организовывал благотворительные концерты.