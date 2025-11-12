Музыкант опубликовал свежие кадры в военные форме. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Кварти.

Военный поделился фотографиями в военной форме Вооруженных сил Украины и с гитарой. На рукаве видно шеврон с украинским флагом и надписью "Первые среди равных".

Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого,

– написал Александр.

На днях он вместе с Do diez Band принял участие в благотворительном концерте при содействии фонда "Настоящие украинцы".

Что известно о службе Александра Кварти в ВСУ?