Музикант опублікував свіжі кадри у військові формі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Кварти.

Не пропустіть На тлі корупційного скандалу з Міндічем: ютуб-канал Stadium Family припинив роботу

Військовий поділився світлинами у військовій формі Збройних сил України та з гітарою. На рукаві видно шеврон з українським прапором та написом "Перші серед рівних".

Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького,

– написав Олександр.

Днями він разом із Do diez Band взяв участь в благодійному концерті за сприяння фонду "Справжні українці".

Що відомо про службу Олександра Кварти в ЗСУ?