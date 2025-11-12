Музикант опублікував свіжі кадри у військові формі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Кварти.
Військовий поділився світлинами у військовій формі Збройних сил України та з гітарою. На рукаві видно шеврон з українським прапором та написом "Перші серед рівних".
Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького,
– написав Олександр.
Днями він разом із Do diez Band взяв участь в благодійному концерті за сприяння фонду "Справжні українці".
Що відомо про службу Олександра Кварти в ЗСУ?
У серпні артист записав відеозвернення і розповів, що проходить військові навчання.
Тоді він зазначив, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим у війську.
Відомо, що раніше Олександр виступав у зоні АТО, у військових частинах і шпиталях, а також організовував благодійні концерти.