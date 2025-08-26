Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Кварти.
Не пропустіть Була 10 років в шлюбі, – відома українська співачка оголосила про розлучення з чоловіком
Так, з'ясувалося, що співак наразі проходить військові навчання у лавах ЗСУ.
На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям – я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні,
– підкреслив музикант.
В іншому своєму відео Олександр додав, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим у війську, та закликав волонтерів продовжувати свою роботу, щоб сприяти перемозі України у війні з Росією.
Що відомо про Олександра Кварту?
- Музикант родом з Охтирки на Сумщині. У дитинстві він навчався в музичній школі по класу скрипки, займався балетом та ходив у драматичний гурток.
- За освітою Олександр – вчитель малювання та креслення, працював у школі чотири роки, але завжди мріяв про співочу кар'єру. Популярність йому принесло шоу "Україна має талант". Також Кварта брав участь у проєкті "Караоке на майдані".
- Свого часу артист писав пісні російською і навіть кілька років жив у Росії, сподіваючись здобути популярність. Згодом він відмовився від російськомовних треків і активно підтримував українських захисників: виступав у зоні АТО, у військових частинах і шпиталях, а також організовував благодійні концерти.
- Зі своєю дружиною Ольгою Олександр познайомився на музичному фестивалі. Разом пара виховує двох синів – Івана та Олексія.