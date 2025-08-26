Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Кварти.

Так, з'ясувалося, що співак наразі проходить військові навчання у лавах ЗСУ.

На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям – я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні,

– підкреслив музикант.

В іншому своєму відео Олександр додав, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим у війську, та закликав волонтерів продовжувати свою роботу, щоб сприяти перемозі України у війні з Росією.

Що відомо про Олександра Кварту?