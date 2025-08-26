Виконавиця розповіла деталі розриву і розсекретила, у яких стосунках перебуває з колишнім партнером. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку виконавиці в Threads.

Як виявилося, Юлія та Влад залишилися в дружніх стосунках після розлучення.

Я була 10 років в шлюбі, ми дуже лагідно розійшлись, норм спілкуємося, подали на розлучення, сьогодні отримали свідоцтво про розірвання шлюбу,

– поділилася співачка.



Юлія Юріна оголосила про розлучення з чоловіком / Скриншоти з Threads

