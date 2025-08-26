Виконавиця розповіла деталі розриву і розсекретила, у яких стосунках перебуває з колишнім партнером. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку виконавиці в Threads.
Як виявилося, Юлія та Влад залишилися в дружніх стосунках після розлучення.
Я була 10 років в шлюбі, ми дуже лагідно розійшлись, норм спілкуємося, подали на розлучення, сьогодні отримали свідоцтво про розірвання шлюбу,
– поділилася співачка.
Юлія Юріна оголосила про розлучення з чоловіком / Скриншоти з Threads
- Нещодавно стало відомо, що розлучилися акторка Наталка Денисенко та військовий Андрій Федінчик. Попри те, що чутки про розрив зіркового подружжя з'явилися ще навесні, Денисенко підтвердила це лише в липні. Водночас акторка заявила, що вони з колишнім чоловіком підтримують хороші стосунки, оскільки мають спільного сина.
- Також досі не вщухають обговорення розлучення військового Віктора Розового з дружиною Ольгою Мерзлікіною. Відомо, що причиною їхнього розриву стали зради з боку чоловіка.
- Напередодні про розлучення ще заявила артистка Ольга Горбачова. Вона розійшлася з продюсером Юрієм Нікітіним після 9 років у шлюбі.