Исполнительница рассказала детали разрыва и рассекретила, в каких отношениях находится с бывшим партнером. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу исполнительницы в Threads.
Не пропустите До слез и мурашек по коже: хор "Гомон" поразил исполнением гимна Украины
Как оказалось, Юлия и Влад остались в дружеских отношениях после развода.
Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, сегодня получили свидетельство о расторжении брака,
– поделилась певица.
Юлия Юрина объявила о разводе с мужем / Скриншоты с Threads
Кто из украинских звезд также недавно объявил о разводе?
- Недавно стало известно, что развелись актриса Наталья Денисенко и военный Андрей Фединчик. Несмотря на то, что слухи о разрыве звездных супругов появились еще весной, Денисенко подтвердила это только в июле. В то же время актриса заявила, что они с бывшим мужем поддерживают хорошие отношения, поскольку имеют общего сына.
- Также до сих пор не утихают обсуждения развода военного Виктора Розового с женой Ольгой Мерзликиной. Известно, что причиной их разрыва стали измены со стороны мужа.
- Накануне о разводе еще заявила артистка Ольга Горбачева. Она разошлась с продюсером Юрием Никитиным после 9 лет в браке.