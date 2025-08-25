Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Завтрак с 1+1". Видео с исполнением гимна Украины от хора "Гомін" за сутки собрало более 95 тысяч просмотров, тысячи лайков и немало приятных комментариев.
Участники хора "Гомін" исполнили гимн Украины во Львовском органном зале. Сначала в кадре появился солист коллектива Вадим Яценко, а затем – другие исполнители. Все артисты были одеты в черно-белые наряды.
Хор "Гомін" исполнил гимн Украины: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Украинцев приятно поразил такой подарок от участников хора "Гомін" ко Дню Независимости. В комментариях под видео они выражают свое восхищение исполнением Государственного гимна:
- "Невероятное пение, до слез. Спасибо за подарок ко Дню Независимости Украины!"
- "Это самое удивительное исполнение гимна Украины!"
- "До мурашек по телу! Какая сила, какая мощь голосов!"
- "Это одно из лучших исполнений, которое я слышал за свою жизнь!"
- "Это самое достойное исполнение за последнее время!"
- "Мурашки по коже".
Что известно о хоре "Гомін"?
Львовский муниципальный хор "Гомін" основали в 1988 году. Коллектив выступает не только в Украине, но и за рубежом, является лауреатом многих хоровых конкурсов.
В репертуар входят песни украинских композиторов, народные и повстанческие, современная музыка, произведения европейских и американских хоровых композиторов. Главным дирижером и художественным руководителем "Гомона" является Вадим Яценко.
В этом году хор покорил украинцев исполнением песни "Этот сон" Степана Гиги. Видео в тиктоке Львовского органного зала за несколько дней собрало миллионы просмотров. После огромного успеха "Гомін" отправился в тур.