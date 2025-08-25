Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Завтрак с 1+1". Видео с исполнением гимна Украины от хора "Гомін" за сутки собрало более 95 тысяч просмотров, тысячи лайков и немало приятных комментариев.

Читайте также "Это не данность, а результат ежедневной борьбы": лучшие цитаты звезд ко Дню Независимости

Участники хора "Гомін" исполнили гимн Украины во Львовском органном зале. Сначала в кадре появился солист коллектива Вадим Яценко, а затем – другие исполнители. Все артисты были одеты в черно-белые наряды.

Хор "Гомін" исполнил гимн Украины: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Украинцев приятно поразил такой подарок от участников хора "Гомін" ко Дню Независимости. В комментариях под видео они выражают свое восхищение исполнением Государственного гимна:

"Невероятное пение, до слез. Спасибо за подарок ко Дню Независимости Украины!"

"Это самое удивительное исполнение гимна Украины!"

"До мурашек по телу! Какая сила, какая мощь голосов!"

"Это одно из лучших исполнений, которое я слышал за свою жизнь!"

"Это самое достойное исполнение за последнее время!"

"Мурашки по коже".

Что известно о хоре "Гомін"?

Львовский муниципальный хор "Гомін" основали в 1988 году. Коллектив выступает не только в Украине, но и за рубежом, является лауреатом многих хоровых конкурсов.

В репертуар входят песни украинских композиторов, народные и повстанческие, современная музыка, произведения европейских и американских хоровых композиторов. Главным дирижером и художественным руководителем "Гомона" является Вадим Яценко.

В этом году хор покорил украинцев исполнением песни "Этот сон" Степана Гиги. Видео в тиктоке Львовского органного зала за несколько дней собрало миллионы просмотров. После огромного успеха "Гомін" отправился в тур.