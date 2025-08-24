Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что свобода никогда не дается легко. Это повод для размышлений и время для гордости за страну и благодарности тем, кто ее защищает. В День Независимости украинские звезды поделились с редакцией Show 24 мыслями об этой дате и обратились ко всем украинцам с пожеланиями.

Злата Огневич

Певица рассказала, что для нее независимость – это не только флаг над украинскими городами, но и право дышать полной грудью, жить и любить свою страну и ее культуру.

Сегодня я вижу ее в глазах тех, кто возвращается с фронта, и тех, кто каждый день работает, чтобы держать страну. Это о праве быть собой – и никому не позволять это право забрать,

– говорит артистка.

Злата Огневич добавила, что раньше воспринимала День Независимости как праздник с концертами, флагами, цветами. Теперь – это день с привкусом слез и гордости.

Мы все повзрослели, и понимание Независимости стало глубже: она борется не раз в 30 лет, а ежедневно, и за нее платят самую высокую цену. Для меня это уже не просто дата – это день памяти, силы и веры в светлые времена. Каждое наше утро, – также маленький День Независимости,

– делится звезда.

В 34 День Независимости Злата Огневич желает каждому украинцу не забывать, ради чего боремся. Чтобы после завершения войны мы не только отстроили страну, а сделали ее местом, где хочется жить.



Тарас Тополя

Артист поделился, что для него День Независимости – время вспомнить о тех, кто сейчас держит фронт, кто отдал жизнь и здоровье, чтобы мы могли существовать как нация и имели не номинальную, а настоящую независимость.

Независимость – это не просто декларация в Конституции, это ежедневная борьба за право быть. После 24 февраля День Независимости перестал быть просто датой. Это уже не праздник с концертами и салютами – это день, когда мы понимаем цену свободы. Он стал гораздо глубже и больнее, но в то же время еще более важным,

– сказал Тарас Тополя.

В эту дату певец пожелал украинцам ценить право выбора, ведь это и есть независимость. И воплощать его через ежедневные действия, жизни и заботу друг о друге.

И как бы это пафосно не звучало, но это единственная правда – только в единстве наша победа и светлое будущее,

– подчеркнул лидер АНТИТИЛ.



Тоня Матвиенко

Для Тони Матвиенко независимость – когда ты сознательно делаешь то, что хочешь. Она певица сравнила это с жизнью в семье, где нет унижений и буллинга, а царит здоровый психологический климат.

Певица подчеркнула, что День Независимости – это момент, когда вся страна начала дышать свободно. Она вспомнила, что в 1991 году впервые вышла на сцену в США, что довольно символично. Ведь и Украина, и Тоня как артистка начали свой путь на большой сцене.

Я уверена: будет еще один День Независимости – после Победы. И мы будем праздновать оба. Один – как начало, второй – как подтверждение, что мы выстояли. Друзья, сохраняйте осознание своих корней и гордитесь ими!

– пожелала Тоня Матвиенко.



Монатик

Для Дмитрия Монатика независимость – возможность быть собой, свободно творить в своей родной стране, рядом с родными людьми.

Для меня независимость – это свобода жить там, где твой голос имеет значение, и где ты можешь влиять на будущее. Сегодня мы все особенно остро чувствуем, что независимость – это не данность, а результат ежедневной борьбы и огромной цены,

– делится артист.

Певец рассказал, что их семья всегда любила День Независимости. Он вспомнил, как в один из этих дней выступил на НСК "Олимпийский" с песней "Мечтать не вредно". Но сейчас дата приобрела более глубокий смысл. Это не только праздник радости и гордости, а еще и день памяти и осознания цены, которую мы платим за свободу.

Он о силе и стойкости украинцев, о том, что наше единство – главный залог будущего,

– добавляет Монатик.

Монатик пожелал всем украинцам мира – в стране и в сердцах. Сил и выдержки, веры в себя и любви друг к другу, ведь именно она помогает выстоять.



Наталья Денисенко

Актриса призналась, что для нее независимость – это прежде всего то, что мы не сдаемся в войне, а продолжаем стоять и бороться. Это уже знак победы для каждого.

Мы продолжаем лелеять нашу культуру, наш язык, мы несем нашу идентичность – и именно это является для меня подтверждением, что Украина – независимая. Этот день – символ нашего существования как нации, нашей культуры, общих ценностей и, конечно, каждого, кто эту независимость защищает, кто кладет свою жизнь ради Украины. Праздник Независимости стал днем глубокой благодарности за то, что Украина есть, днем памяти и победы добра над злом,

– сказала Наталья.

Звезда вспомнила, когда еще студенткой праздновала День Независимости. Она с друзьями хорошо одевалась, гуляла и чувствовала атмосферу настоящего праздника. Но сейчас Наталья проживает этот день глубже.

Актриса желает всем нам любви и мира; чтобы каждая семья воссоединилась, а защитники и защитницы вернулись домой. Сейчас у всех украинцев одно желание, поэтому она мечтает, чтобы оно осуществилось.



Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая поделилась, что для нее независимость не только о свободе, но и об ответственности. А 24 августа, которое раньше было праздником с торжествами, сейчас – день, который напоминает о стойкости и борьбе.

После начала полномасштабного вторжения я поняла, что настоящая независимость – это не только о государственных границах, но и о внутренней силе. Это ежедневный труд, внимание к тому, как мы живем и что передаем другим. День Независимости после 24 февраля – это о памяти, единство и гордость за нашу страну и людей, которые защищают нашу свободу. Независимость – это не данность, а ежедневный выбор: как мы говорим, действуем и поддерживаем друг друга, как живем и проявляем себя.

Екатерина Лозовицкая желает каждому оставаться объединенными, верить в себя и в нашу страну. И призывает помнить о военных и волонтерах, поддерживать тех, кому труднее всего.



DIANA GLOSTER

Для певицы независимость – это отстаивать себя, свои права и принципы. Иметь свободу выбора и слышать собственный голос среди чужих голосов. После 24 февраля 2022 День Независимости приобрел более глубокий смысл. Если раньше это был государственный праздник, то теперь артистка чувствует его личный вес.

Независимость – это не что-то абстрактное, а то, что касается каждого из нас, и что я сама являюсь частью этого. На своем месте я тоже могу влиять, помогать и вносить вклад в общее дело. Теперь каждое 24 августа для меня – это день, в который хочется много рефлексировать: что я могу изменить, чем быть полезной, как стать более важной частью независимой Украины. Это день, когда еще раз осознаешь ответственность и ценность свободы,

– добавляет артистка.

В День Независимости DIANA GLOSTER хочет пожелать украинцам много сил и терпения. Каждый сейчас чувствует усталость, но удивительно то, как народ держится в условиях обстрелов и войны. По ее мнению, важно поддерживать друг друга и беречь самих себя.



Ирина Пистрюга

Для блогера независимость – это об идентичности, выбор, право быть собой. Раньше это был праздник, а сейчас – напоминание, что свобода имеет высокую цену.

Это об украинском, о нашей культуре, язык, историю и о возможности жить так, как мы хотим, а не так, как нам навязывают. Независимость – это не только политический статус, но и внутреннее ощущение свободы, когда ты гордо можешь сказать, что этот мой дом. Это день не только радости, но и памяти о тех, кто отдал жизнь за страну,

– поделилась Ирина.

Блогер желает всем украинцам веры в лучшее, в светлое будущее и в победу.



Никита Киселев

Независимость – это не просто слово, это действие, это ежедневный выбор не сдаваться, помогать армии, донатить, поддерживать ветеранов. Мне кажется, что независимость это и о единстве, когда народ объединен – он несокрушим. Уже более 10 лет наша страна за независимость борется ежедневно, поэтому также это слово означает благодарность всем усилиям, которые прилагают наши герои,

– подчеркнул певец.

До начала полномасштабного вторжения Никита Киселев обожал День Независимости. Но сейчас для него это день осознанности, памяти и благодарности.

Когда независимость перестает быть чем-то привычным, данным, когда ее пытаются у тебя забрать, когда хотят уничтожить твой дом, твою культуру, твои детские воспоминания – внутри все переворачивается,

– признался артист.

Никита Киселев желает украинцам не опускать рук и не потерять веру. Он призвал больше помогать, поддерживать и творить несмотря на все страшные и болезненные события.



VLADA K

Певица рассказала, что для нее независимость – это право жить в свободной стране и не бояться быть собой. По ее мнению, об Украине и ее пути надо говорить громко, чтобы слышали и знали во всем мире.

Независимость – это не только слово из учебника истории, это ежедневная борьба и одновременно большая мечта и сейчас она для меня означает еще и обязанность: беречь страну, ее культуру, ее язык и людей, которые ценой собственной жизни ее защищают,

– поделилась VLADA K.

Юная звезда желает украинцам силы, веры и держаться вместе даже в самые тяжелые времена. А также мира и желанной победы.



