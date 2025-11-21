Кроме того, поделилась своими впечатлениями. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Фреймут.

На выступление хористов 20 ноября телеведущая пришла с фотографом и режиссером Марьяной Шафро и своей 8-летней дочерью Евдокией.

Две подруги, которые точно оценили величие этого вечера,

– отметила Фреймут.

"Гомон" провел сразу два концерта в евангелистской свободной церкви Westminster Chapel, что неподалеку от Букингемского дворца.

Зал боялся дышать, настроение у всех – как на воскресной службе. Ведь да: на сцене пели херувимы. Какой-то человек позади нас не удержался и начал и себе подпевать. Его быстро утихомирили, а я пела мысленно,

– поделилась Ольга.

Для справки! Херувимы – это ангельские существа, которые участвуют в поклонении и прославлении Бога, как указано на сайте Got Questions.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Ольга Фреймут вместе с сыном Валерием и дочкой Евдокией живет в Великобритании. В то же время иногда она с детьми приезжает в Украину.

Что известно о выступлениях хора "Гомон" за рубежом?

Артисты отправились в свой европейский тур.

Они уже дали концерты в Варшаве, Кракове, Амстердаме, Париже и Лондоне.

