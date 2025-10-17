В течение многих лет она была лицом знаковых проектов. А образ элегантной и требовательной дамы с иностранной фамилией только подчеркивал уникальный стиль телеведущей. Однако, как и многие звезды, Ольга пользуется псевдонимом. Какая настоящая фамилия Фреймут – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также Похоже на псевдоним: какая настоящая фамилия Натальи Могилевской

Какая настоящая фамилия Ольги Фреймут?

Настоящая фамилия Фреймут – Конек. В современном мире известно о 3137 носителях этого родового имени в Украине. Подавляющее большинство его владельцев живет во Львовской и Киевской областях.

Фамилия Коник также упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. В то же время известно, что оно принадлежало старшине Гетманщины в древности, как отмечает языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Фреймут является творческим псевдонимом Ольги, который она выбрала для работы на телевидении. Он происходит от девичьего родового имени матери звезды. Ведущая признавалась, что ее девичья фамилия Коник, не казалось ей достаточно благозвучным и подходящим для телевизионного эфира.

Впрочем, даже после официального брака с Владимиром Локотком, для публичной деятельности и узнаваемости она продолжает успешно использовать свой прославленный псевдоним Ольга Фреймут.

Какое настоящее имя и фамилия Jerry Heil?