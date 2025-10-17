Протягом багатьох років вона була обличчям знакових проєктів. А образ елегантної та вимогливої пані з іноземним прізвищем лише підкреслював унікальний стиль телеведучої. Однак, як і багато зірок, Ольга користується псевдонімом. Яке справжнє прізвище Фреймут – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє прізвище Ольги Фреймут?
Справжнє прізвище Фреймут – Коник. У сучасному світі відомо про 3137 носіїв цього родового імені в Україні. Переважна більшість його власників живе на Львівщині та Київщині.
Прізвище Коник також згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. Водночас відомо, що воно належало старшині Гетьманщини у давнину, як зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Фреймут є творчим псевдонімом Ольги, який вона обрала для роботи на телебаченні. Він походить від дівочого родового імені матері зірки. Ведуча зізнавалася, що її дівоче прізвище Коник, не здавалося їй достатньо милозвучним і відповідним для телевізійного ефіру.
Втім, навіть після офіційного шлюбу з Володимиром Локотком, для публічної діяльності та впізнаваності вона продовжує успішно використовувати свій прославлений псевдонім Ольга Фреймут.
Яке справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil?
- Справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil – Яна Шемаєва.
- Наразі налічується лише 22 носії родового імені Шемаєва в Україні. Саме тому це родове ім'я можна назвати доволі рідкісним. Переважна більшість представників такого прізвища проживає на Харківщині й Київщині.
- Що цікаво, таке родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.