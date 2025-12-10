Виконавиця поділилася подробицями про розрив з чоловіком, яких раніше не розповідала. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", передає 24 Канал.
Оксана Білозір зазначила, що перші роки їхніх стосунків були чудовими. Вона вдячна Роману за любов та підтримку, проте роздільне життя поступово зруйнувало їхні стосунки.
Як відомо з інтерв'ю для видання OBOZ.UA, подружжя понад 10 років мешкало окремо.
Я була прив'язана, відчувала обов'язок, спільно працювала на нашу сім'ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім'я була зі мною – його мама й наш спільний син. Він жив окремо та віддалявся,
– поділилася співачка.
У момент, коли Оксана Білозір потребувала підтримки чоловіка, він їй відмовив у допомозі. Тоді вона усвідомила, що не може покластися на нього, тож прийняла рішення про розрив.
Мені було важко і я до нього звернулася за допомогою в одному з питань. А він сказав, що не може мені допомогти. Це було дуже банальне й просте… Це були його обов'язки як мого чоловіка й глави сім'ї. Він проявився дуже холодно. В ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене та я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі мушу йти сама й повинна подумати про спільного сина, в якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала "це все". Досі боляче,
– розповіла артистка.
Інтерв'ю з Оксаною Білозір: дивіться відео онлайн
Що зараз відомо про особисте життя Оксани Білозір?
Як розповіла співачка, Роман Недзельський не зробив жодних кроків, аби зберегти їхні стосунки, тож розлучення подружжя відбулося за стандартною процедурою.
Наразі вони з колишнім чоловіком не спілкуються.
Також Оксана Білозір не перебуває у нових стосунках, однак зізнається, що готова впустити у своє життя гідного чоловіка.