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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Судові війни

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      Судові війни

      Відповідальність за долю парламенту і спокій у країні переклали на суди.

      Уже другу добу не вщухають пристрасті навколо Адміністративного апеляційного суду, де оскаржується призупинення указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту. Напередодні міліція взяла під охорону голову суду - Михайла Марущака. Бютівцям, які більше доби чатують під адмінсудом, такий крок видається тиском на суддю.Валерій Писаренко (депутат VІ скликання): “Сьогодні відповідно до чинного законодавства розгляд цієї справи, про яку зараз так печуться в Секретаріаті Президента повинен відбутися не раніше наступного четверга, - це у відповідності до закону. І те, що сьогодні фактично примушують суд працювати в неділю і робити таку справу це є кримінальним злочином“.Біло-сердечні вимагатимуть звільнення голови вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка - мовляв той впливає на рішення, які ухвалюють підпорядковані йому судді. Натомість з секретаріату президента на адресу голови вищого адмінусуду уже прийшов лист з проханням забезпечити ефективну роботу судів на час позачергових виборів. Одночасно президентська канцелярія пригрозила кримінальною відповідальність за блокування роботи суду.Руслан Кирилюк (керівник Служби з представництва в судах інтересів Президента): “Ми звернулися до органів прокуратури. На скільки мені відомо, прокуратурою міста Києва порушено дві кримінальні справи, одна кримінальна справа за фактом перешкоджання роботи суду, і друга кримінальна справа за фактом винесення завідома неправосудної ухвали суддею окружного адміністративного суду міста Києва Калибердою“.Попри протести блоку Тимошенко, Київський апеляційний адміністративний суд таки спробує зібратись та розглянути скаргу на ухвалу Окружного суду, що зупинив дію Указу Президента про розпуск парламенту, повідомили у Секретаріаті Глави держави.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 12 жовтня 2008
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