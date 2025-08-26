Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Кварти.
Так, выяснилось, что певец сейчас проходит военные учения в рядах ВСУ.
На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям – я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни,
– подчеркнул музыкант.
В другом своем видео Александр добавил, что "из соображений ТЦК" стал более полезным в армии, и призвал волонтеров продолжать свою работу, чтобы способствовать победе Украины в войне с Россией.
Что известно об Александре Кварте?
- Музыкант родом из Ахтырки в Сумской области. В детстве он учился в музыкальной школе по классу скрипки, занимался балетом и ходил в драматический кружок.
- По образованию Александр – учитель рисования и черчения, работал в школе четыре года, но всегда мечтал о певческой карьере. Популярность ему принесло шоу "Украина имеет талант". Также Кварта участвовал в проекте "Караоке на майдане".
- В свое время артист писал песни на русском и даже несколько лет жил в России, надеясь получить популярность. Впоследствии он отказался от русскоязычных треков и активно поддерживал украинских защитников: выступал в зоне АТО, в воинских частях и госпиталях, а также организовывал благотворительные концерты.
- Со своей женой Ольгой Александр познакомился на музыкальном фестивале. Вместе пара воспитывает двух сыновей – Ивана и Алексея.