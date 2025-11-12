Як виявилося, бізнесмен є продюсером та співвласником "Стедіум Фемілі". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку творчого об'єднання.

Цікаво Працювала на пропагандистських каналах: що відомо про ведучу Ангеліну Пичик

Stadium Family опублікували допис у соцмережах, де пояснили, що з їхнім ютуб-каналом.

Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають ніякого відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу,

– написала команда.

У публікації зазначили, що ютуб-канал припиняє роботу на невизначений час.

У відео на ютуб-каналі Stadium Family Тимура Міндіча згадували у фінальних титрах як продюсера.

Тимур Міндіч був продюсером Stadium Family / Скриншот з відео на ютубі

За інформацією YouControl, він володіє 75% компанії "Стедіум Фемілі", інша частка налужить актору Студії "Квартал 95" Володимиру Мартинцю.

До теми Студія "Квартал 95" публічно відхрестилась від Міндіча, якого підозрюють в корупції

Для довідки! YouControl – це онлайн-сервіс, який допомагає дізнатися всю офіційну інформацію про компанії чи підприємців в Україні. Ця аналітична система збирає дані з більш як 50 відкритих державних джерел (наприклад, податкова, судові реєстри, тендери тощо) і показує їх у зручному вигляді.

Що відомо про справу Міндіча?