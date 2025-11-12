Як виявилося, бізнесмен є продюсером та співвласником "Стедіум Фемілі". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку творчого об'єднання.
Stadium Family опублікували допис у соцмережах, де пояснили, що з їхнім ютуб-каналом.
Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають ніякого відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу,
– написала команда.
У публікації зазначили, що ютуб-канал припиняє роботу на невизначений час.
У відео на ютуб-каналі Stadium Family Тимура Міндіча згадували у фінальних титрах як продюсера.
Тимур Міндіч був продюсером Stadium Family / Скриншот з відео на ютубі
За інформацією YouControl, він володіє 75% компанії "Стедіум Фемілі", інша частка налужить актору Студії "Квартал 95" Володимиру Мартинцю.
Для довідки! YouControl – це онлайн-сервіс, який допомагає дізнатися всю офіційну інформацію про компанії чи підприємців в Україні. Ця аналітична система збирає дані з більш як 50 відкритих державних джерел (наприклад, податкова, судові реєстри, тендери тощо) і показує їх у зручному вигляді.
Що відомо про справу Міндіча?
- Днями НАБУ і САП розкрили велику корупційну схему у сфері енергетики.
- Група впливових людей придумала схему, як заробляти на "відкатах". Постачальники, які хотіли співпрацювати з Енергоатомом, повинні були віддавати 10 – 15% суми контракту хабарем. Якщо хтось не платив, йому блокували платежі або ж відмовляли у співпраці.
- Усе це координувала злочинна організація, у яку були залучені високопосадовці. Вони контролювали призначення на посади, тендери й фінансові потоки Енергоатому, хоча офіційно не мали таких повноважень.
- За версією НАБУ, ймовірно, саме Тимур Міндіч був керівником цього злочинного угрупування. У матеріалах справи він фігурує під кодовим ім'ям "Карлсон".
- Утім, він встиг виїхати з України напередодні обшуків. Антикорупційні органи зараз намагаються його повернути.
- За даними ЗМІ, Міндіч може перебувати у Тель-Авіві (Ізраїль).