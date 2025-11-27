Про це він розповів в інтерв'ю Сергію Лиховиді. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".

Не пропустіть Після успіху "Не п'яна – закохана": відомий український гурт записав трек з ансамблем "Кралиця"

Сергій Лиховида пригадав, що журналістка Аліна Шаманська, яка була на концерті Шугара в Палаці спорту, розповідала, що VIP-сектор, де зазвичай сидять представники шоубізнесу, був напівпорожній, тобто артисти не прийшли підтримати колегу.

Насправді було багато артистів, яких ми запросили. У когось не вийшло. Але мені неважливо, як мене сприймають, чи мене хтось схвалює, чи ні. Хай я буду або всім другом, або всім комком у горлі. Я знаю, що роблю, що буду робити й хто я,

– наголосив Олег.

Шугар припустив, що колеги можуть йому заздрити.

Можливо, хтось мене не сприймає, заздрить: "Де він взявся? Що це він співає?" Може, для когось це фігня. Хтось скаже: "У нього ж навіть немає піар-команди". Або: "Що це таке, як це так? А я ж тут вже 10 років". Думаю, на їхньому місці я б так само відчував. Якщо хтось так відчуває. Ми ж не знаємо,

– зазначив співак.

Водночас Олег зізнався, що підтримує хороші стосунки з деякими колегами. Зокрема, з гуртом Chico і Qatoshi, Golubenko, FIЇNKA, alyona alyona. Співак вважає, що дружба у сфері шоубізнесу можлива.

Інтерв'ю з Шугаром: дивіться відео онлайн

Що відомо про концерт Шугара в Палаці спорту?