Как оказалось, бизнесмен является продюсером и совладельцем "Стедиум Фемили". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу творческого объединения.

Stadium Family опубликовали пост в соцсетях, где объяснили, что с их ютуб-каналом.

Хотим проговорить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала. Мы занимались всегда производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала,

– написала команда.

В публикации отметили, что ютуб-канал прекращает работу на неопределенное время.

В видео на ютуб-канале Stadium Family Тимура Миндича упоминали в финальных титрах как продюсера.

Тимур Миндич был продюсером Stadium Family / Скриншот из видео на ютубе

По информации YouControl, он владеет 75% компании "Стедиум Фемили", другая доля принадлежит актеру Студии "Квартал 95" Владимиру Мартынцу.

Для справки! YouControl – это онлайн-сервис, который помогает узнать всю официальную информацию о компаниях или предпринимателях в Украине. Эта аналитическая система собирает данные из более чем 50 открытых государственных источников (например, налоговая, судебные реестры, тендеры и т.д.) и показывает их в удобном виде.

Что известно о деле Миндича?