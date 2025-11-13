Вона вважає, що справа Білоус – це замовна кампанія проти нього. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

Ірина Білос дала коментар журналіста ЖВЛ. Вона заявила, мовляв, історія зі звинуваченнями її чоловіка почалася ще до того, як про це стало відомо публічно.

Почалася іншими погрозами, іншими смсками. Зараз я просто не готова вам на це відповісти. Але просто скажу, що початок її був глибше. Ніхто не міг очікувати, що це розвернеться саме отак,

– висловилась дружина Білоуса.

Вона впевнена в тому, що режисер нікому не надсилав повідомлення інтимного характеру.

Ірина також розповіла, що від їхньої сім'ї відвернулося багато друзів після скандалу.

Історія така липка, неприємна. І люди бояться стати на цю територію. Всі театри вважали за потрібне швиденько сказати, що ми проти насильства, але в контексті Білоуса. Більшість людей підтримують нас досі. І пишуть мені в особисті, і кажуть: "Вибач, ми не можемо відкрито сказати, але бажаємо тобі терпіння і сил,

– зазначила вона.

До цього Ірина Білоус публікувала допис у своєму фейсбуці, де казала, що усіма законними шляхами буде захищати честь сім'ї, бо її чоловіка нібито "намагаються знищити без суду та доказів".

Відомо, що Андрій Білоус перебуватиме під вартою до грудня 2025 року без права на заставу.

У чому саме звинувачують Андрія Білоуса?