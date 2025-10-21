Печальную весть сообщили в телеграм-канале "Наш Город Днепр", передает 24 Канал.
Не пропустите Никита Добрынин сообщил о горе в семье
Один из самых ярких танцоров своего поколения, а впоследствии – профессиональный диджей и звукорежиссер. Он всегда был рядом, когда нужно – помогал, спасал концерты, настраивал аппаратуру и просто поддерживал друзей,
– говорится в заметке.
Сергей Сокур почти год считался пропавшим без вести. Впоследствии результат ДНК теста подтвердил, что он и его собратья погибли во время выполнения боевого задания. У защитника осталась жена Татьяна и четверо детей.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея.
Кто еще недавно погиб на войне?
Напомним, что 17 сентября 2025 года на войне погиб Андрей Нескубин – музыкант, певец и актер. Защитнику было 33 года.
"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 километрах от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", – рассказали в культурно-общественном центре "Шелтер Плюс".