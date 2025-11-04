Трагедія сталася наприкінці минулого місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новосанжарську громаду.
Що відомо про загибель захисника?
За даними громади, 26 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ковалівка Харківської області загинув уродженець Великого Кобелячка, солдат Олександр Володимирович Ященко.
Олександр був водієм-електриком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. До мобілізації, згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік працював учителем у Великокобелячківській школі.
Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно поділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України. Слава Герою України! Світла та вічна пам'ять,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Олександру Ященку.
