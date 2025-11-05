Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Varosh.
Что пишут о Карле Смутко?
Смутко работал в издании Varosh с 2016 года. Он создал тысячи портретов людей, о которых журналисты хотели рассказать стране. Через его фотографии издание переоткрывало Закарпатье, показывало добрые дела и действия.
Фотографии Карла Смутка: смотрите фото с фейсбука мужчины
Карл сам был человеком добрых дел и действий – порядочный, честный, с прекрасным чувством юмора и порой поучительными интонациями. Человек, который умел видеть красоту – в природе, в людях, в жизни,
– пишут в издании.
Смутко вместе с коллегами объездил все Закарпатье и провел с ними сотни долгих разговоров в автомобильных путешествиях.
Кого потеряла Украина в последнее время?
Украинский защитник Олег Колесник получил тяжелые ранения во время борьбы с оккупантами. 32-летний воин умер от тяжелых ранений.
Мирон Спольский, председатель мирового "Пласта" и основатель первой киевской пиццерии "Везувио", умер 31 октября. Во Всемирном Конгрессе Украинцев отметили, что Мирон Спольский был опорой мирового украинского сообщества и визионером, чья преданность в течение жизни укрепляла украинскую идентичность, единство и устойчивость во всем мире.
На войне против российских оккупантов погиб украинский защитник Владислав Торко. Он служил в спецподразделении ГУР "Kraken" и отдал жизнь 20 октября 2025 года.