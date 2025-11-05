Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Varosh.

Что пишут о Карле Смутко?

Смутко работал в издании Varosh с 2016 года. Он создал тысячи портретов людей, о которых журналисты хотели рассказать стране. Через его фотографии издание переоткрывало Закарпатье, показывало добрые дела и действия.

Фотографии Карла Смутка: смотрите фото с фейсбука мужчины

Карл сам был человеком добрых дел и действий – порядочный, честный, с прекрасным чувством юмора и порой поучительными интонациями. Человек, который умел видеть красоту – в природе, в людях, в жизни,

– пишут в издании.

Смутко вместе с коллегами объездил все Закарпатье и провел с ними сотни долгих разговоров в автомобильных путешествиях.

