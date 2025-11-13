Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Это самое страшное, – экс-мэр Херсона вернулся в город и сказал, из-за чего ему больно

Что пишут о гибели Алекса Рыжука?

Похороны ирландца Алекса Рыжука, который погиб в Украине в 2024 году, состоялись 12 ноября в западноукраинском селе Крылов.

20-летний парень родился в Дублине в семье украинцев. Он служил волонтером в составе вооруженных сил на востоке Украины, а в августе 2024 года пропал без вести и был признан погибшим.

Он покинул Ирландию и уехал в Украину вскоре после своего 18-летия,

– отметили в издании.

ДНК-тесты, проведенные по заказу его семьи, подтвердили, что останки, возвращены с фронта, принадлежат именно ему. Мемориальная месса состоится 23 ноября в церкви Донникарни в Дублине.

Рыжук стал четвертым ирландцем, который погиб, воюя в Украине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алекса Рыжука. Вечная память!

Кого потеряла Украина в последнее время?