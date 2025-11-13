Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Это самое страшное, – экс-мэр Херсона вернулся в город и сказал, из-за чего ему больно
Что пишут о гибели Алекса Рыжука?
Похороны ирландца Алекса Рыжука, который погиб в Украине в 2024 году, состоялись 12 ноября в западноукраинском селе Крылов.
20-летний парень родился в Дублине в семье украинцев. Он служил волонтером в составе вооруженных сил на востоке Украины, а в августе 2024 года пропал без вести и был признан погибшим.
Он покинул Ирландию и уехал в Украину вскоре после своего 18-летия,
– отметили в издании.
ДНК-тесты, проведенные по заказу его семьи, подтвердили, что останки, возвращены с фронта, принадлежат именно ему. Мемориальная месса состоится 23 ноября в церкви Донникарни в Дублине.
Рыжук стал четвертым ирландцем, который погиб, воюя в Украине.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алекса Рыжука. Вечная память!
Кого потеряла Украина в последнее время?
На войне погиб Андрей Отченаш, защитник с Полтавщины, ему было 39 лет. Мужчина добровольно присоединился к ВСУ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Алексей Павлюк из Ровенской области погиб 13 июля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он долгое время считался пропавшим без вести.
Блогер и военный из Днепропетровской области Максим Тимощук погиб на войне. Мужчина длительное время более года считался пропавшим без вести.